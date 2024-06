Tutti i risultati delle elezioni in Italia: affluenza, exit poll e proiezioni in diretta

Nei comuni in cui si vota anche per le amministrative, l'affluenza parziale è stata superiore di quasi 10 punti rispetto a quella dei comuni in cui si vota solo per le Europee.

Comuni solo con Europee 11,3%;

Anche con amministrative 21,1%

Complessivamente l'affluenza alle ore 23 del sabato per le elezioni comunali è al 20,6 per cento. Un dato migliore rispetto al 14,6% finora realizzato per le elezioni europee: nelle isole appena il 10 per cento degli aventi diritto ha preso parte alla scelta dei propri deputati a Bruxelles. L'affluenza per le regionali in Piemonte alle ore 23 del sabato si è fermata al 17,5%.