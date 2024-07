Elezioni Francia 2024: i risultati del ballottaggio in diretta

Un milione di voti. È questa la cifra chiave delle elezioni legislative in Francia, quella che separa l'estrema destra dalla sinistra radicale. Le percentuali emerse dal primo turno sono più stirate e dicono 33,15% (poco sopra i 9 milioni di voti) per il Rassemblement national e un più modesto 27,99% per il Nuovo fronte Popolare, la coalizione di sinistra e verdi. Fermi poco sopra la media del 20% i candidati di Ensemble!, che fa capo al presidente Emmanuel Macron. Tutte le famiglie politiche stanno spingendo per riempire nuovamente le urne il 7 luglio, evitando che il caldo e la stanchezza portino alla diserzione elettorale una fetta di popolazione. Marine Le Pen teme di non ottenere quella "maggioranza assoluta" che consegnerebbe le chiavi dell'Hotel Matignon a Jordan Bardella, primo ministro designato dal suo partito.

Centro e sinistra sperano invece che il resto del Paese correrà a mettere una X per evitare uno scenario reputato da molti anti-storico rispetto ai principi della Quinta Repubblica. Leggi l'articolo completo di Alessia Capasso.