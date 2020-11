A prescindere dagli scenari che prenderanno forma stanotte, non ci sarà alcun ruolo per le forze armate nelle elezioni presidenziali e nell'eventuale transizione da un'amministrazione all'altra. E' quanto ha assicurato il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Mark Milley, in un incontro in video conferenza 'off the record' con alcuni dei giornalisti più noti dei principali network Usa. E' quanto rivela Axios, citando fonti a conoscenza dell'incontro, avvenuto sabato. Miley, come già aveva fatto ad agosto nel corso di un'audizione davanti al Congresso, ha voluto ribadire il ruolo assolutamente apolitico delle forze armate, nonostante molti militari della Guardia Nazionale siano stati chiamati, su richiesta dei governatori, a vigilare sull'ordine pubblico durante l'Election Day, per il timore di possibili disordini.

Non spetta alle forze armate, ha affermato Miley secondo le forni di Axios, decidere il vincitore di un'elezione contestata, come potrebbe essere questa, o rimuovere un presidente dalla Casa Bianca. Nè spetta ai militari, ha sottolineato il numero uno dei generali Usa, avere un ruolo nella transizione dei poteri. La presa di posizione del generale Miley sembra una risposta indiretta alle parole di Joe BIden, che recentemente in un talk show televisivo si era detto "assolutamente convinto" che i militari avrebbero "scortato Trump fuori dalla Casa Bianca" nel caso si fosse rifiutato di accettare la sconfitta. All'incontro, nel quale Miley era affiancato dal generale Paul Nakasone, comandante del Cyber Command e dal capo della GUardia Nazionale, il generale Daniel Hokanson, hanno preso parte i giornalisti George Stephanopoulos dell'Abc, Norah O'Donnell della Cbs, Lester Holt della Nbc, Jim Sciutto della Cnn e Martha MacCallum di Fox.

(adnKronos)