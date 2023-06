Wagner lancia la sfida a Putin: "Guerra civile in Russia. Presto un nuovo presidente"

"Ora c'è così tanto caos che nessuna menzogna può nasconderlo...La debolezza della Russia è evidente". Lo ha scritto in un messaggio sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la rivolta di Wagner. "Chi sceglie la via del male distrugge se stesso" ha scritto Zelensky. "Invia colonne di truppe per distruggere la vita di un altro Paese, ma non riesce a impedirgli di fuggire e di tradirlo quando la vita resiste. Terrorizza con i missili e, quando vengono abbattuti, si umilia per ricevere uno Shahed (drone iraniano, ndr), disprezza la gente e manda centinaia di migliaia di persone in guerra, per poi barricarsi nella regione di Mosca contro coloro che ha armato. La Russia ha a lungo mascherato la sua debolezza e stupidità con la propaganda. E ora c'è così tanto caos che nessuna menzogna può nasconderlo. E tutto questo è dovuto a un solo uomo, che ancora e ancora ci spaventa con il 1917, anche se non è in grado di portare a nient'altro".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…</p>— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1672543858863767552?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>