Zelensky in volo verso Washington. Atteso a parlare in presenza davanti al Congresso statunitense. Con il presidente Usa Joe Biden e il presidente ucraino si incontrerà alla Casa Bianca domani "per discutere del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot" riferiscono fonti informate della visita alla Cnn.

Un viaggio importante per gli sviluppi futuri della guerra dopo la visita a Bakhmut, nell'est del Paese, la zona più calda del fronte ucraino. È la città del Donetsk che le forze russe stanno cercando di conquistare da mesi scontrandosi con il muro della resistenza di Kiev.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.