I russi protestano contro la guerra: quasi 600 arresti

Un grande edificio residenziale a Kiev è stato pesantemente colpito da un missile. Lo ha fatto sapere il servizio di Stato per le situazioni di emergenza di Kiev. Non è chiaro se l'esplosione abbia provocato vittime. Il missile ha colpito l'edificio tra il 18° e il 21° piano. In corso l'evacuazione dello stabile che si troverebbe a Lobanovsky Avenue.

La notizia è stata confermata su Twitter dal ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Kiev, la nostra splendida e pacifica città, è sopravvissuta un'altra notte agli attacchi delle forze di terra russe, dei missili. Uno di loro ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, di mettere in atto un embargo petrolifero, rovinare la sua economia" ha aggiunto Kuleba invitando il mondo a fermare "i criminali di guerra russi".

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.



Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0 — max seddon (@maxseddon) February 26, 2022

Le immagini diffuse da Kiev mostrano il palazzo, una ventina di piani in tutto, con le mura esterne di appartamenti su diversi livelli completamente distrutte, così come gli interni. Non è chiaro il numero delle vittime, ha detto il sindaco della città, Vitaliy Klitschko. Un filmato convidiso su Twitter mostra il missile che colpisce l'edificio.