Imminente referendum per le due repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk sull'adesione alla Russia

"Non c'è alcuna differenza con la mafia, e intanto Putin è diventato l'uomo più ricco del mondo". Così Bill Browder, capo del fondo di investimento Hermitage (è stato espulso dal paese quando ha cominciato ad acquistare azioni della Gazprom e di altri colossi energetici) fa il punto in un'intervista a "Repubblica" sul "sistema Putin" in Russia. "Volevo diventare il leader dei capitalisti americani in Russia - racconta Browder - Avevo intuito le enormi potenzialità di investimento in quel paese, e bisogna ricordare che nel momento dell'ascesa di Putin il paese era in ginocchio: la ricchezza era concentrata nelle mani di 22 oligarchi, ovunque c'erano squallore, violenza e corruzione, e la durata media della vita era di 57 anni". Di Putin, precisa, "ammetto di non essermi interessato più di tanto" almeno "fin quando gli affari andavano bene". Poi "ho avuto un segnale chiaro quando Putin ha fatto arrestare Mikhail Khodorkovsky, Ceo della Yukos. Come tanta gente ho pensato che si trattasse di una punizione nei confronti di una élite corrotta, ma in realtà era un segnale per gli altri oligarchi: ha mostrato in tv il più ricco e potente tra loro rinchiuso in una gabbia, e poi lo ha fatto incarcerare per dieci anni con accuse fasulle. Gli oligarchi hanno capito immediatamente il messaggio, cominciando a stornare da quel momento il 50 per cento dei loro introiti a Putin e, soprattutto a non avere nessuna tentazione di autonomia o ribellione. Chi ha capito che l'unica opzione era piegare la testa è stato ricompensato, come Roman Abramovic, nominato governatore della Chukotka. Ma sia lui che gli altri oligarchi sanno che devono essere pronti a stornare anche il 100 per cento di alcuni affari". Ecco perchè, sintetizza Browder, "in questo non c'è alcuna differenza con la mafia, e intanto Putin è diventato l'uomo più ricco del mondo".