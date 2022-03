Allarmi antiaerei in tutte le principali città ucraine

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato all'emittente ucraina Suspilne che un eventuale accordo con la Russia per porre fine alla guerra dovrà essere votato dagli ucraini in un referendum.

In un'intervista con la stampa europea lo stesso Zelensky ha poi fatto sapere che "l'Ucraina non potrà mai accettare un ultimatum della Russia. Dovremo essere tutti morti, solo così potremo rispettare l'ultimatum per Kharkiv, Mariupol o Kiev". Queste le parole del presidente ucraino in risposta all'ultimatum fissato ieri da Mosca per far uscire le forze combattenti da Mariupol.

Intanto sempre oggi il negoziatore ucraino Mykhaylo Podolyak ha affermato che la resilienza dell'Ucraina ha costretto la Russia "a valutare in modo più adeguato" la situazione e ha dunque portato a "una sorta di dialogo" nei colloqui di pace.