Netanyahu: "Manifestare per la Palestina è come appoggiare i nazisti"

L'esercito israeliano muove verso tre obiettivi, gli ospedali Al Shifa sulla costa, l'ospedale indonesiano nel quartiere Beit Hanoun e lungo il Wadi Gaza verso l'ospedale Al Quds. Gli israeliani identificano queste strutture come coperture per le basi dei miliziani di Hamas e quindi obiettivi strategici.

#Gaza map update:#Israel has now begun to make gradual advances into Gaza City from the coast.#Palestinian citizens have started to use the humanitarian evacuation corridor established by the #IDF. The route is only available for limited time periods. pic.twitter.com/eaWSe1Q2y9