Il Governo Draghi non c'è più, l'Italia verso le elezioni anticipate

"Oggi era l'occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere da Draghi impegni precisi sulle misure che gli italiani attendono, quelle priorità che avevamo indicato nell'agenda di governo. Invece questa discussione non c'e' stata" e dal presidente Draghi "su alcune misure c'e' stato un atteggiamento sprezzante. Ci dispiace, abbiamo ricevuto anche degli insulti". Arriva anche il commento di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, lasciando il Senato. "Non abbiamo capito quale potrebbe essere la soluzione per il superbonus per 50mila imprese che sono sull'orlo del fallimento, non abbiamo compreso se c'e' l'intenzione di fare il salario minimo e non abbiamo ricevuto indicazioni sugli aiuti per le famiglie e le imprese, come il taglio del cuneo fiscale", ha aggiunto.