In Cina esplodono le proteste che sfidano Xi e il partito comunista

Un gruppo di cittadini si è riunito in protesta nel centro di Hong Kong stringendo tra le mani i fogli bianchi diventati simbolo delle contestazioni contro la strategia "zero Covid" in Cina. Lo si apprende da un messaggio su Twitter condiviso dall'attivista di Hong Kong in esilio nel Regno Unito, Nathan Law, secondo cui le forze dell'ordine sopraggiunte sul posto hanno consultato i documenti d'identita' dei presenti. I residenti si sono radunati per commemorare le dieci vittime dell'incendio divampato il 24 novembre nella regione autonoma dello Xinjiang, il cui soccorso sarebbe stato ostacolato proprio dalle restrizioni anti-pandemiche.

Rare scenes of protest in Hong Kong emerged: a group of citizens gathered in Central, the busiest commercial area, and held blank papers. Police arrived and protestors' IDs were marked. It's been a long time since protests are staged in the streets after NSL.

Photo: Ming Pao pic.twitter.com/TfYwVHWbuR