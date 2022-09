Regina Elisabetta, allarme per le condizioni di salute: la diretta

Il principe Carlo, erede al trono, è accanto a sua madre, la regina Elisabetta. Come riporta la Bbc il principe William, figlio maggiore di Carlo, si sta dirigendo a Balmoral. Anche Camilla, la moglie di Carlo, è andata a Balmoral. La prima ministra Liz Truss ha affermato in un tweet che "l'intero paese" è "profondamente preoccupato" per la notizia: "I miei pensieri e quelli delle persone in tutto il Regno Unito sono con sua maestà la regina e la sua famiglia in questo momento", ha aggiunto.