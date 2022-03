S&P abbassa ancora il rating russo: "Rischio di default concreto"

Russia e Ucraina hanno raggiunto un'intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo, per favorire l'evacuazione di civili dal paese. Lo ha riferito il consigliere di Zelensky, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. La delegazione di Kiev, dopo i colloqui in Bielorussia, ha aggiunto che "dai negoziati non si sono avuti i risultati attesi", mentre Mosca parla di "sostanziali progressi". L'Ucraina e la Russia hanno concordato di tenere presto un terzo round di colloqui, secondo quanto affermato da un negoziatore ucraino. I prossimi colloqui tra Ucraina e Russia per cercare una soluzione alla crisi si terranno, secondo informazioni preliminari, in Bielorussia, già all'inizio della prossima settimana. Le delegazioni di Kiev e Mosca, che si sono incontrate oggi in Bielorussia, nell'area di Brest, al confine polacco, hanno infatti deciso di continuare i negoziati, con un terzo round, il prima possibile.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha fatto sapere che le ultime negoziazioni con la Russia non hanno portato risultati significativi, se non la creazione di un corridoio umanitario per permettere ai civili di evacuare il paese verso occidente.