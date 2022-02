Russia-Ucraina, le ultime notizie di oggi in diretta

La risposta dei paesi occidentali in caso di un'invasione russa dell'Ucraina sarà "rapida, unita e dura", ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa alle Hawaii. Blinken ha insistito sul pericolo di un'azione russa in Ucraina mascherata da inevitabile reazione. "Non ci dovremmo sorprendere se la Russia creasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un'azione militare già preparata da tempo", ha detto il segretario di Stato che ha incontrato i ministri degli Esteri giapponese e sudcoreano.