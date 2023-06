I funerali di Silvio Berlusconi oggi in diretta

La macchina organizzativa per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi a Milano è in moto. Sono attese circa ventimila persone in piazza Duomo e il comitato per l'ordine e la sicurezza si è riunito per approntare un piano. Per l'accesso alla piazza non sono previsti pass e saranno installati dei maxischermi.

Saranno invece circa duemila le persone ammesse all'interno del Duomo, con la famiglia seduta nella parte destra della cattedrale e le autorità in quella sinistra. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che parteciperanno.