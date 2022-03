Diretta

Nella capitale europea i leader del blocco e il presidente Usa Joe Biden. Al centro la guerra in Ucraina

I leader mondiali riuniti a Bruxelles per il triplice appuntamento del G7, della Nato e del summit dell'Unione europea. Sul tavolo la guerra in Ucraina a un mese dall'invasione russa. Segui i tre eventi, ora per ora, in diretta, con tutte le notizie dalla capitale europea a cura della redazione di Bruxelles di Today.it.

Vertici G7, Nato e Ue: le ultime notizie in diretta