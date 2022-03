Diretta

"Abbiamo bisogno di un aiuto militare senza restrizioni". Cosi' il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio rivolto alla Nato mentre e' in corso a Bruxelles il summit dei leader dei Paesi dell'Alleanza. "Per salvare le persone e le nostre citta', l'Ucraina ha bisogno di assistenza militare illimitata. Proprio come la Russia usa, senza restrizioni, tutto il suo arsenale contro di noi", ha detto Zelensky in un video pubblicato su Telegram. "L'unica cosa che vi chiedo, dopo un mese di guerra, e', per favore, non diteci mai che il nostro esercito non soddisfa i requisiti della Nato", ha affermato in un altro passaggio. Zelensky ha anche accusato la Russia di aver utilizzato questa mattina bombe al fosforo, "hanno ucciso adulti, e hanno ucciso di nuovo bambini", ha denunciato il presidente ucraino, senza fornire ulteriori dettagli sull'operazione.