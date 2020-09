Lui è più giovane, come superare le difficoltà e vivere bene il rapporto di coppia

Oggi per le donne è molto più facile prendersi cura della propria bellezza, grazie ai ritrovati dell’estetica, creme ringiovanenti, alimentazione sana e stili di vita più attenti alla cura di sé. Può dunque capitare che una donna sia attraente anche sopra una certa età e che un uomo più giovane di lei ne sia attratto. Uscire con un uomo più giovane, vi è mai capitato?

Una relazione con un uomo più piccolo è spesso vista con vergogna, con difficoltà. Eppure, finché l’età del tuo fidanzato è compatibile con la tua vita, non ci si dovrebbe sentire a disagio con lui o verso familiari e amici. Non dobbiamo farci condizionare dal giudizio degli altri, né farci limitare nell’innamorarci di una persona più giovane. Quando si cerca un amore, molte persone non trovano la persona giusta perché si impongono delle restrizioni, che poi diventano dei limiti, dovute alla propria cultura, ai propri condizionamenti, alle norme sociali che ci vengono imposte. L'età è uno di questi. Non sono però gli altri a dover giudicare il nostro rapporto, ciò che conta è che con l’altra persona riusciamo a essere veramente felici. Detto questo, ci sono però alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si frequenta un uomo più giovane, aspetti che possono pregiudicare il buon esito del rapporto.

Alcuni aspetti di realtà per essere felici con un uomo più giovane

1. Occhio al gap generazionale

Se tra te e lui ci sono più di 8-10 anni di differenza, il gap generazionale potrebbe farsi sentire: devi essere pronta a fronteggiarlo, perché questo potrebbe causarti un senso di inadeguatezza.

2. Attenzione al giudizio degli amici

Molti amici potrebbero non vedere di buon occhio la cosa: il giudizio di un buon amico che ci conosce da tempo è importante, però non sempre chi ci sta accanto può realmente e profondamente comprendere di cosa abbiamo bisogno. O semplicemente, non può pretendere di sapere cosa è meglio per noi.

3. L'ansia che lui possa essere attratto da donne più giovani

Questo aspetto è da considerare: una donna matura, tra i 40 e 50 anni, comincia a perdere alcune delle sue certezze perché vive la delicata fase della premenopausa: ecco perché potreste diventare sospettose di tutte le trentenni che incontrate per la strada mentre camminate mano nella mano con il vostro lui. Ma se il rapporto è costruito sulla fiducia, non avete niente da temere: via la gelosia, lui è solo per voi!

4. Sentirsi “vecchia” in certe situazioni

Può capitare, magari uscendo con gli amici di lui, che ti senta non proprio al tuo posto: la differenza di età viene amplificata in certi contesti e situazioni e anche il fisico fa la sua parte… c’è un'età per ogni cosa! Dovrai però abituarti a queste situazioni, almeno finché anche lui non maturerà un poco e sintonizzerete il vostro tipo di amicizie e frequentazioni. Insomma, per portare avanti una relazione con un uomo più giovane di voi, dovete essere veramente innamorate: ci saranno difficoltà da affrontare, ma se lui è davvero preso da voi non conterà la differenza d’età e potrete essere insieme felici per molto tempo.