Dieci messaggi romantici da inviare via smartphone al tuo innamorato

Inutile negarlo, ormai lo smartphone pervade la nostra vita. Ce lo portiamo dietro come fosse la nostra ombra. Usciamo di casa magari dimenticando le chiavi per poi rientrare, ma il cellulare è sempre fedelmente attaccato a noi. Tanto che si è sviluppata in alcune persone più fragili una vera e propria sindrome da assenza di smartphone, la nomophobia, con risvolti psicopatologici non indifferenti. E allora, può il cellulare non essere coinvolto anche nelle nostre relazioni amorose? Certo che no! Il primo sguardo al mattino e l’ultimo alla sera è per lui, anche quando pensiamo alla persona amata e usiamo questo piccolo schermo tattile per comunicare il nostro amore e i nostri pensieri più profondi. Allora, visto che il mezzo elettronico tende a uccidere le fantastiche e il romanticismo, vediamo alcuni messaggi originali e profondi per comunicare i nostri sentimenti a chi ci vuole bene, che sia uomo o che sia donna!

Dieci frasi d'amore che colpiranno il cuore del vostro amato/a

Chiaramente, si possono modificare in base alla propria sensibilità e gusti.

Ecco allora un elenco di 10 frasi amorose per lui o per lei.

Anche se non sono farina del vostro sacco, farà piacere al vostro partner riceverli, anche ai meno sensibili. Provare per credere!

1) Ti confesso il mio più grande segreto: amo solo te.

2) Ti amo perché con te ho conosciuto l’amore vero, che mi rende felice e non c'è spazio per la sofferenza.

3) Attraverserei mari, fiumi e montagne insidiose e affronterei ogni pericolo per poter stare con te strapparti un bacio. Tu sei il sole della mia vita e mi riempi di una felicità infinita dove nemmeno il cielo è il limite per pensare a quanto desidero stare con te.

4) La mia vita ha conosciuto la gioia da quando ho trovato il tuo cuore. Desidero che resti nella mia vita per sempre, perché sono sicuro che il vero amore non finisce mai e con te ho toccato il Paradiso!

5) Amore mio, se stanotte non puoi dormire, pensa a me. Ti aiuterò a entrare nel mondo dei sogni più belli che tu abbia mai fatto.

6) Amore della mia vita, ti sogno ogni notte e sognarti sempre rende i miei giorni felici. Poi di giorno ti incontro realmente, e la vita allora mi sembra un sogno... Ti amo.

7) Ti mando questo messaggio perché non riesco a smettere di pensare a te. Ogni elemento, il Cielo, la Terra, l’Aria e il Fuoco, mi parlano di te. Ti amo così tanto che non posso smettere di dirtelo.

8) Ci sono persone che si vantano affermando di avere visto angeli, ma io ho visto te che sei come mille stelle che brillano nel mio cielo sereno. Ti amo, mia vita.

9) Da quando le nostre vite si sono incrociate, sappi che non sarai mai più solo. Sarò al tuo fianco per sempre e ogni volta che avrai bisogno di me. Ti amo con tutto me stesso.

10) E’ proprio vero che amare vuol dire soffrire! Ti desidero tantissimo, ma poi mi rendo conto che siamo così diversi che non potremmo mai stare insieme... Il mio cuore si consola solamente pensando che se non posso amarti, almeno mi accontento di guardarti.