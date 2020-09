Cena romantica: tutti i segreti per preparare piatti gustosi in poco tempo

Se è arrivato il giorno del vostro anniversario amoroso (ma basta un mesiversario per festeggiare l’amore!) potete prendere il vostro partner per la gola, regalandogli una coccola gastronomica. Preparare una cenetta romantica sarà bellissimo, curando ogni minimo particolare: da quello che metterete nel piatto, fino all’apparecchiatura, dalle candele che accenderete sulla tavola, fino ai fiori che profumeranno l’ambiente. Siete un disastro in cucina? Niente paura! Il sito di riferimento per le ricette, Giallozafferano, alla voce “cena romantica facile e veloce” vi propone ben 464 soluzioni. Allora, non dovete far altro che scegliere quanto si avvicina di più ai gusti del vostro amato/a!

Antipasto

In appena 11 minuti di cottura potete servire delle uova sode, presentate su un piatto, tagliate a metà, con ciuffi di salsa rosa; oppure optare per la classica e immortale bruschetta, ma con fichi e prosciutto, dal sofisticato incontro di sapori dolce/salato. Tra le opzioni facili e gustose, i coni di bresaola e formaggio morbido.

Primi piatti

Il blog più famoso in Italia per la cucina vi propone tra i primi piatti fusilli con pesto di zucchine e salmone, qualcosa di semplice e ancora estivo per allietare la vostra mensa. Ritenuta molto facile, la ricetta vi richiede 30 minuti di tempo. Ce la farete? Se volete spendere cinque minuti in più, c’è anche il risotto degli innamorati, a base di sugo con gamberetti. Niente paura, la preparazione richiede solo 5 minuti, la cottura invece 30. Se il risotto non vi aggrada, ci sono le pennette al pesto di mandorle e gamberi: nel caso in cui non vogliate inserire il pesce, potete sempre limitarvi al delicato pesto di mandorle, anche qui la preparazione richiede circa mezz’ora.

Secondi piatti

In appena 20 minuti di tempo potrete portare in tavola una gustosa carne alla pizzaiola, per la quale vi basteranno ingredienti semplici e che facilmente potreste avere in casa. Oppure su delle polpette di pollo in salsa di soia, dal gusto agrodolce. Ma se il vostro partner non apprezza la carne, potete optare su degli hamburger di ceci da preparare in appena 20 minuti. Per rimanere sul pesce, invece, i classici involtini di pesce spada o i facilissimi filetti di tonno al pesto di pistacchio.

Dolce

Anche qui non avete che da scegliere: potete optare per lo squisito tortino al cioccolato con cuore fondente, pronto in appena 30 minuti, oppure sui fagottini di pasta sfoglia con cuore di mele. Ma se il tempo che avete a disposizione per preparare la cena romantica è poco, il 20 minuti potrete portare in tavola delle candide palline di cocco.

Per la tavola

Preparare la tavola con gusto e stile significa provvedere per metà al successo della cena! Infatti, un qualsiasi cibo, anche il più semplice, se presentato con una mise en place da chef acquista persino più sapore! E allora perché non pensare a quella tovaglia bianca delle grandi occasioni? Su questa potete spargere dei petali di rosa, scegliendo dei piatti dai colori tenui e bicchieri a calice dalle forme tondeggianti. O all'opposto, una tovaglia scura con dei fiori colorati e piatti rigorosamente bianchi a fare da contrasto. E non vi dimenticate di tirare fuori dal cassetto le posate d'argento della nonna: quando è ora di fare sul serio, è ora!

Non resta altro da fare che accendere le candele: quelle sono sempre indispensabili per creare la giusta atmosfera!