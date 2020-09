La felicità di coppia è possibile: ecco cinque chiavi per trovarla

La felicità è il sogno (e il destino) di ogni essere umano: ma se a pensarci bene, ci rendiamo conto subito che non la si può raggiungere da soli… no, siamo esseri relazionali e la felicità la tocchiamo davvero quando siamo in due. Sebbene sia faticoso, impegnativo e difficile vivere un bel rapporto di coppia, l’amore è il sentimento più forte e più grande di tutti, capace persino di generare (i figli, le altre relazioni buone, l’amicizia, etc…) Per vivere felicemente in coppia, non ci sono allora bacchette magiche: servono impegno, volontà e capacità di ascolto reciproco. Se l’amore non si può imparare, ci sono alcune cose su cui possiamo lavorare per rendere la nostra relazione più serena ed appagante.

Vediamo allora quali sono i consigli che riporta il sito Eticamente per garantire alla coppia una duratura felicità:

1. Un progetto di coppia

Sembra eccessivo, ma invece è fondamentale: un progetto in comune, una direzione condivisa è fondamentale per alzare il livello di bellezza e felicità nella coppia: permette di sconfiggere la routine apportando novità, aiuta a rinforzare la comunicazione con un sincero scambio di opinioni e di punti di vista, e è la base salda nei momenti di crisi, una sorta di salvagente al quale aggrapparsi nei momenti burrascosi. Avere un progetto di coppia, implica però il passo successivo che troviamo nel punto 2.

2. Comunicazione efficace

La comunicazione è fondamentale nella vita a due non solo quella verbale, ma anche quella corporea: abbracci, carezze e sguardi... Questi gesti non devono mancare in una coppia complice ed empatica. Le coppie felici sanno come spiegarsi piuttosto che urlare ad ogni problema perché hanno compreso che alzare la voce non aiuta a trovare soluzioni. Quando è necessario, chiaramente, le coppie felici devo anche saper litigare. Ma il litigio deve essere costruttivo, non orientato a destabilizzare l’altro.

3. Rispetto reciproco

Quando c’è una reale fiducia e un solido cammino, non si ha timore nel lasciare all’altro i suoi spazi: la sua privacy, i suoi hobby sono importanti perché consentono all’altro di esprimere se stesso. Lasciare spazio agli interessi del partner gioverà molto alla coppia perché è un modo di rispettare l’altro nella sua individualità e non lo limita solo al suo ruolo nella coppia. Banditi da una coppia che vuole essere felice atteggiamenti di gelosia, di controllo sul cellulare dell’altro, e simili. Un amore fiducioso e genuino è destinato a durare.

4. Complicità

Anche se fossero passati anni dal primo bacio, coltivare momenti semplici, teneri e intimi come tenersi la mano mentre si cammina per strada, guardarsi negli occhi, etc sono gesti che fanno la differenza tra una coppia normale e una felice. Chiaramente questi gesti non devono essere forzati: la complicità viene naturalmente.

5. Reciprocità

Sebbene ognuno abbia il proprio carattere e il proprio modo di manifestare i sentimenti, essere presente, capire l’altro, sostenerlo quando ne ha bisogna ed essere sicuro di poter contare su di lui/lei davanti alle difficoltà della vita, è fondamentale. La reciprocità nella coppia permette ad entrambi di poter contare sull’altro, aumenta la fiducia e rende più complici.

Infine, un ingrediente segreto: la resilienza. Si tratta della capacità di una persona di resistere davanti alle difficoltà. È una qualità che si sviluppa nel tempo man mano che si presentano i problemi. Poiché nella vita reale non esiste il finale “e vissero per sempre felici e contenti” ma si impara strada facendo, le crisi e i momenti difficili arrivano per tutti. Ecco che la resilienza aumenta la solidità della coppia permette al “noi” di sbocciare.