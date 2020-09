Conoscere i genitori del partner: le regole per non "sbagliare"

Se frequentate il vostro partner da un po’ di tempo e siete davvero innamorati, sognare una relazione a lungo termine è del tutto legittimo e normale. Se addirittura state pensando poi a un matrimonio o a una convivenza, allora è arrivato il momento, se ancora non lo avete fatto, di conoscere i genitori del vostro lui o lei.

Infatti, la persona che amate nel bene e nel male è frutto della sua famiglia di origine. Anche se è riuscita a criticizzare le sue figure genitoriali o l’impostazione educativa che magari non gli aggrada, resterà per sempre legata in qualche misura a ciò da cui proviene. E potrebbe non essere un male. Ecco perché dovete proprio raccogliere la sfida e conoscere i genitori del partner: sarà un ulteriore banco di prova per il vostro amore. Vediamo allora qualche suggerimento per affrontare questo delicato e importante momento io cui si fa “ufficialmente” ingresso nella storia familiare del partner. Ansia e paura ci possono condizionare: rilassarsi è fondamentale per non fare l’impressione sbagliata!

Cinque regole da applicare quando conosci i genitori del partner

1. Gioca a carte scoperte con il tuo partner: non nascondergli che provi ansia all’idea di conoscere la sua famiglia, così potrà essere lui stesso a metterti a tuo agio nel momento dell’incontro.

2. Poni dei limiti. Anche se la famigila di origine è importante, è bene che non diventi mai troppo invadente nella coppia, né all’inizio, né quando si va avanti. Cerca di satbilire con quale assiduità ci saranno degli incontri “ufficiali” (tipo il pranzo della domenica) e trova da subito un punto di accordo con il tuo partner, per evitare litigi e frizioni in futuro.

3. Mettiti nei loro panni. Per fare “colpo” agli occhi dei genitori di lui o di lei, è utilissimo mettersi dal loro punto di vista. Capire cosa si aspettano, perché si stanno interessando a qualche questione, perché stanno commentando una vostra decisione e se invece che sentirla come una critica è un loro modo di farti sentire la loro vicinanza. Pensa sempre in buona fede e sarà più facile andare d’accordo con i tuoi futuri suoceri (e non solo)!

4. Dimostra fiducia. L’ansia che provi conoscendo i genitori del tuo fidanzato è legittima, ma per superarla prova a rilassarti e considerarli come dei tuoi familiari. Fiducia, empatia e positività faranno di sicuro un’ottima impressione!

5. Sii ragionevole e disponibile. Giusto avere confidenza, ma non prendertene troppa! Per andare d'accordo con la famiglia del partner è importante infatti saper mantenere un atteggiamento calmo e maturo anche davanti a discussioni in cui la vostra opinione è molto diversa. La rabbia o peggio una crisi isterica mentre si discute scaverà tra voi solo incomprensioni e diffidenza. La calma, si a, è la virtù dei forti!