Le cattive abitudini da evitare per mantenere alto l'eros (e dare lunga vita alla vostra coppia)

Mantenere un rapporto di coppia appagante e piacevole per molti anni è davvero un’arte. Stress, impegni di lavoro, corpo che cambia nel corso degli anni sono in grado di minare qualsiasi relazione, anche le più stabili, se non affrontati con gli strumenti giusti. Ma tra i fattori capaci di rovinare anche il miglior rapporto di coppia ce n’è uno da non sottovalutare, ovvero le cattive abitudini. Queste, se diventano appunto routine, sono in grado di spegnere ogni fiamma e annacquare la brillantezza dell’amore. Le routine sono quelle azioni, magari ripetute per comodità o per organizzazione della vita, che lentamente si radicano così profondamente nel quotidiano, da rendere estremamente difficile rimuoverle in seguito. Ecco che all’improvviso ci si sveglia un giorno e ci si rende conto, all'improvviso, che ormai è troppo tardi, che la relazione che viviamo non è come all’inizio, che i progetti e i sogni sono irrimediabilmente infranti nell'oblio del quotidiano monotono...

Ma c’è una buona notizia: possiamo agire prima che sia troppo tardi, partendo dalla consapevolezza, rimettendosi in discussione e provando almeno ad eliminare e/o prevenire quelle cattive abitudini di coppia che sono in grado di compromettere una storia d'amore, un matrimonio o una convivenza. Esiste un elenco dei comportamenti più pericolosi? Abbiamo strumenti per riconoscerli? Secondo le autrici Maggie Arana e Julien Davis, che hanno scritto il testo Stop calling him Honey... and Start having sex, tra i campanelli d'allarme c'è sicuramente il fatto che gli altri (gli amici, i parenti, o i conoscenti) vi considerino una coppia “fastidiosa”. Infatti le abitudini fastidiose spesso sono anche quelle distruttive... vediamo quali elementi bisognerebbe evitare secondo le autrici per non cadere nella trappola delle cattive abitudini.

1 - Stop con i nomignoli

Chiamarsi Cucciolotto e Trottolina potrebbe ammazzare la vostra vita erotica. Per rendersene conto, basta immaginare una scena di appassionato erotismo con Cucciolotto e Trottolina come protagonisti, e l’eros è morto. Valorizzate invece i vostri veri nomi, in essi c’è contenuta l’intera persona che amate!

2 - La bugia del "siamo una coppia perfetta"

Molte coppie vivono un possibile sintomo di perfezionismo, convinte che chi si ama non litiga mai. Invece, litigare in modo costruttivo è proprio una delle caratteristiche delle coppie felici, capaci di un confronto sano senza temere le differenze e che al contrario, sanno trasformare i conflitti in occasioni di crescita.

3 - Stare sempre insieme

E’ vero, c’è una fase in cui stare sempre insieme è bello e necessario. Ma questa riguarda i primi mesi di relazione o fidanzamento. Se siete una coppia così affiatata non c’è bisogno di andare insieme a ogni aperitivo o appuntamento perché alla lunga rischiate di arrivare a un punto morto. Una coppia felice infatti è formata da individui felici, con due personalità distinte e complementari, la cui crescita personale è un nutrimento indispensabile per la coppia. Coltivare indipendentemente le proprie passioni, da condividere poi con il partner, non potrà che arricchire il vostro amore e allontanare la monotonia.

4 - L'ossessione per i figli

Quando arriva un figlio è sempre una gioia immensa, e soprattutto le neo mamme diventano completamente rapite dal piccolo, che in effetti all’inizio ha bisogno specialmente delle cure materne...ma se si rimane monopolizzati solo dal figlio, si rischia di fare "solo" genitori, dimenticando di essere anche amanti, compagni, amici. Ricordate che oltre a essere madri siete innanzitutto donne: le chiacchierate con le vostre amiche (e anche la vita di coppia) ne trarranno vantaggio.

5 - Le continue effusioni

Se siete molto fisici nel vostro rapporto e non potete fare a meno di stare sempre appiccicati, questo potrebbe risultare molto fastidioso in presenza degli altri, ma anche inopportuno in alcune situazioni. Inoltre va detto che fare sfoggio della reciproca passione potrebbe significare che c’è insicurezza in altri aspetti della relazione, come ad esempio il dialogo o l'intimità emotiva,tutti aspetti molto importanti della componente fisica. Sappiate inoltre che saper tenere alto il desiderio con gli sguardi, le parole, qualche provocazione, rimandando magari il contatto fisico, non farà altro che mantenere alti l’appeal e il desiderio di coppia.