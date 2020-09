Innamorarsi di un uomo più grande: i pro e i contro da considerare

Si dice che l’amore è cieco, per questo, quando ci si innamora, non si valuta immediatamente il fattore dell’età. Se allora ci sono donne mature che iniziano una relazione con un ragazzo più giovane, capita molto più frequentemente che una ragazza si innamori di un uomo molto più grande di sé, anche di 10 o 20 anni. Si può fare?

Sì, certamente, ma bisogna essere sinceri con se stessi e tenere in considerazione alcune cose. Vent’anni di differenza sono davvero tanti, impensabile e sconsigliabile ad esempio una relazione tra una ragazzina di 15 e un uomo di 35, ma andando avanti con l’età le distanze come dire si accorciano. Ecco perché un uomo di 50 anni può vivere bene una relazione con una donna di 30, entrambi stili di vita simili, mentre quando l’età, la maturazione e le esperienze di vita sono troppo distanti si rischia un vero disastro. Ad ogni modo, dato che quando si cerca di costruire una relazione con un uomo più adulto saranno in tanti tra amici e conoscenti a criticarci, ecco alcuni consigli ed aspetti da tenere in considerazione.

Uscire con un uomo più grande: i pro

L’uomo maturo ha un fascino particolare: gli anni, l’esperienza di vita, il modo di pensare sono indubbiamente diversi da un ragazzo più giovane. Potreste cadere nel suo fascino perché:

è intellettualmente stimolante;

ha più esperienza in termini di relazioni;

è sicuro di sé, conosce se stesso e i suoi punti di forza e le sue debolezze;

perché quasi sicuramente ha avuto altre relazioni e sa qualcosa di come vanno trattate le donne

ha imparato a non ripetere gli errori del passato e sarà facilmente in grado di ascoltare, capire, pazientare, consigliare, amare.

Uscire con un uomo più grande: i contro

Oltre a tutte queste belle cose che frequentare un uomo maturo può portare, ci sono aspetti negativi non possiamo trascurare. Il primo è che le età diverse corrispondono a fasi diverse della propria vita: l’innamoramento ci fa sentire leggeri (e lui è forse alla ricerca di quella freschezza che ha perso nel tempo); d’altro canto la donna che cerca una relazione con un uomo più grande cerca indubbiamente sicurezza (sebbene occhio a non ricercare magari un padre che non si è mai sentito vicino o che proprio non si è avuto). L’uomo maturo però forse sta cercando un rapporto stabile, mentre una donna giovane ha ancora bisogno di capire cosa voglia nella vita e desidera la libertà di poter cambiare in corsa idee e prospettive. Inoltre, da non trascurare il fatto che l’uomo maturo potrebbe avere relazioni impegnative che vengono dal suo passato: separazioni, figli ed ex mogli invadenti. Mentre la donna sogna l’uomo della sua vita, lui a sua volta potrebbe già aver vissuto la storia della vita, finta poi male; inoltre con la sua forza “mentale” e la sua esperienza potrebbe avere atteggiamenti manipolatori verso una compagna più giovane, anche senza volerlo.

Infine, bisogna tenere presenti questi aspetti: