Insicurezza nel rapporto di coppia: come superare le paure e vivere una storia felice

Quando si inizia una storia d’amore, sebbene si sia in preda all'euforia e agli ormoni tipici dell’innamoramento, può capitare anche di sentirsi insicuri e fragili, specialmente se usciamo da una relazione precedente che ci ha lasciato sofferenze e ferite emotive. Capita allora di chiedersi se incontreremo un nuovo fallimento o se saremo all’altezza della situazione, specialmente se siamo alle prime esperienze sentimentali.

Insicurezza nei rapporti: vedere i problemi dove non ci sono

Generalmente, sentirsi insicuri davanti a una situazione (di qualsiasi genere) o a diverse situazioni, rischia di aggiungere complicazioni alle difficoltà che potrebbero essere fisiologiche; questo perché siamo noi a vedere e a portare problemi che non ci sono. Rischiamo allora di entrare nel circolo vizioso del cane che si morde la coda: l’insicurezza, infatti, tende ad aumentare se non si mette un freno in maniera consapevole e la situazione diventerà pian piano insostenibile. Sentirsi insicuri ci spinge a trovare segnali che le cose andranno male, anche i dettagli più insignificanti. Sicuramente, convinti della nostra inadeguatezza, troveremo validi motivi per confermare quello che stiamo cercando, anche se non esiste davvero.

Come smettere di sentirsi insicuri nel rapporto di coppia

Esiste un modo per superare le nostre insicurezze e vivere un rapporto di coppia sereno, senza distruggerlo per motivi infondati? Ecco alcuni consigli.

1. Non manipolate la realtà con la vostra immaginazione

Se siete reduci da una brutta avventura amorosa, non cercate di auto punirvi. I ricordi negativi del passato possono tirare brutti scherzi. Ripercorrere gli errori del passato o pensare che potrebbero verificarsi di nuovo può confonderci riguardo a ciò che sta davvero accadendo. Bisogna allora fare sforzo di essere positivi, di proiettarsi sulle possibilità positive che le cose vadano diversamente. Va detto che spessp quest’insicurezza si basa su ciò che potrebbe essere, non viene da un’esperienza vera e propria, ma da esperienze lontane di cui siamo stati testimoni o, peggio ancora, dall’educazione che abbiamo ricevuto circa come dovrebbe essere una relazione. Queste idee generalizzate basate su esperienze di altri rischiano di compromettere la nostra felicità. La prossima volta che vi sentite insicuri, chiedetevi se davvero è successo qualcosa o se vi siete immaginati tutto e sono solo supposizioni.Imparate a distinguere fantasia e realtà e non guardate la vostra relazione in base a esperienze precedenti o a stereotipi sociali e culturali.

2. Non cercate certezze a priori

Non c’è un manuale che spiega come le relazioni dovrebbero essere. Ogni storia è unica e irripetibile. Ma indubbiamente, la tentazione di volere da subito la certezza che le cose andranno bene perché si sta seguendo bene il “manuale dell’amore”, fa gola agli insicuri. Infatti, quando le cose non sono come crediamo dovrebbero essere, perdiamo il controllo perché non abbiamo gli strumenti per capire e decifrare la realtà. In questi casi la parola d’ordine è: rilassati! Smetti di controllare tutto e lasciati l’opportunità di conoscere l’altra persona e di conoscere te stessoin una nuova relazione.

3. Lasciate al vostro partner i suoi spazi

Per essere felici in coppia è indispensabile che entrambi i partner si impegnino, ognuno per come può e per come è. Non avete il diritto di pretendere che tutto sia come volete voi o che il vostro partner viva la relazione in base a regole da voi imposte senza discuterne, solo per sentirvi sicuri. La fiducia e il rispetto reciproci si guadagnano a poco a poco e così vale anche per l’amore. Il fatto di aver trovato una persona con cui state bene non significa che tutto sia stato detto e le carte siano già tutte sul tavolo. La relazione ha bisogno di crescere. Lasciate all’altro anche la possibilità di esprimere se stesso. Se siete troppo soffocanti, la relazione non riuscirà mai a sbocciare veramente.

4. Smettete di supporre cosa pensa l’altro

Questo problema interessa molti rapporti interpersonali, non solo quelli amorosi. Spesso infatti crediamo di sapere quello che l’altra persona sta pensando e ci comportiamo di conseguenza. Questo, senza chiederle quale sia il problema o presupponendo di aver capito prima che l’altro possa aver aperto bocca per dirci il suo pensiero. Ancora una volta, questa è fantasia e confonde la realtà.

5. Smettete di fare paragoni con le altre relazioni (passate o altrui)

In molti casi l’insicurezza che sentite deriva da esperienze precedenti e da idee preconfezionate basate su come le cose dovrebbero essere. Dovete liberarvi di tutte queste trappole e cominciare a dare al vostro rapporto di coppia l’opportunità di crescere liberamente. Se non lasciate indietro il vostro passato e contonuate a fare paragoni, la vostra storia non avrà futuro.