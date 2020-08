Fare l'amore spesso è un toccasana per la salute: lo dice la scienza

Vivere al meglio la sessualità con il proprio partner ci aiuta ad essere più felici e più forti. Lo afferma la scienza, lo constata anche l’esperienza. Quando la coppia è in equilibrio, una sana vita sessuale non può far altro che contribuire a mantenere armonia e benessere nella relazione. Vediamo nel dettaglio il perchè.

I benefici di fare spesso l'amore

1. L’atto sessuale permette nel nostro organismo il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere. Nella donna, addirittura, contribuiscono ad alleviare i dolori mestruali, il mal di testa e molti altri dolori fisici. Inoltre, nella donna, il rilascio di ossitocina può incrementare la sopportazione del dolore del 50%.

2. Aumenta le difese immunitarie. Secondo la Fondazione Veronesi, avere rapporti sessuali una o due volte la settimana aiuterebbe a potenziare il sistema immunitario, stando a una ricerca pubblicata su Psychological Reports. Gli scienziati possono verificare quanto sia adeguato il nostro sistema immunologico misurando i livelli di un anticorpo detto immunoglobulina A (Ig A). Il docente Carl Charnetski, della Wilkes University in Pennsylvania (Usa), ha scoperto che le persone con questo ritmo di incontri intimi presentano un 30 per cento in più di IgA rispetto a chi faceva l’amore di più o di meno. Un altro studioso, Clifford Lowell, immunologo dell’Università California-San Francisco, sostiene che le persone sessualmente attive sono esposte a più agenti infettivi di quelle che non fanno sesso, perciò il sistema immunitario crea delle risposte difensive producendo più IgA.

3. Abbassa la pressione sanguigna. Secondo uno studio dell’Università del Michigan condotto su donne di età 57-85 è risultato che quante ancora praticavano il sesso e ne traevano piacere difficilmente avevano la pressione alta. Questo studio è stato pubblicato sul Journal of Health and Social Behavior e da un altro, uscito su Behavioral Medicine, si apprende che anche l’atto di abbracciarsi, di tenersi stretti teneramente, può aiutare a normalizzare lo stato della pressione arteriosa.

4. Riduce il rischio di cancro alla prostata. Una ricerca del National Cancer Institute di Bethesda (Usa) ha scoperto che se un uomo eiacula 21 volte o più al mese presenta un terzo di rischio in meno di sviluppare un tumore alla prostata rispetto a quanti eiaculano 4-7 volte nello stesso tempo. Perché? a quanto pare le eiaculazioni frequenti potrebbero permettere alla ghiandola prostatica di eliminare gli eventuali agenti cancerogeni e altri elementi che potrebbero concorrere a formarli.

5. Migliora il sonno. Il sonno insufficiente è un problema molto esteso, e il sesso potrebbe essere di aiuto per riuscire a dormire le 7-9 ore per notte raccomandate dai medici. E’ studiato che alcune delle sostanze chimiche rilasciate dall’organismo durante il rapporto sessuale (tra cui l’ossitocina, la dopamina e una massa di endorfine) possono aiutare ad addormentarsi più facilmente. In particolare l’ossitocina facilita il senso di intimità ed aumenta sia negli uomini che nelle donne durante l’atto sessuale.

6. Allenta lo stress. Lo stress è causa di problemi di salute: dal mal di testa, difficoltà nel sonno, tensione ai muscoli, problemi di stomaco, fino a un indebolimento del sistema immunologico e depressione cronica. Dati pubblicati su Psychosomatic Medicine mostrano che l’intimità fisica o emotiva delle coppie è associata a ridotti livelli di stress. Proprio l’ossitocina prodotta durante i rapporti è causa di questo effetto “calmante” sullo stress.

7. Potenzia le capacità mentali. Ancora la scienza viene in nostro aiuto: una ricerca pubblicata su Archives of Sexual Behavior sostiene che avere rapporti sessuali di frequente può migliorare la memoria nelle donne, specialmente verso le parole astratte. Un altro studio uscito su Personality and Social Psychology Bulletin, ha constatato che pensare all’amore o pensare al sesso produce effetti diversi nella nostra mente. Infatti pensare all’amore produce pensieri a lungo termine, che è la premessa della creatività. Pensare all’atto sessuale, invece, favorisce pensieri di prospettiva locale e a breve termine.

8. Allunga la vita. Secondo un insieme di studi anche l’OMS è arrivata alla conclusione che la chiave per una vita più longeva sta nell’attività sessuale. Uno studio pubblicato sulla rivista The Bmj ha monitorato per 10 anni l’andamento della mortalità in 1.000 uomini di età compresa tra 45 e 59 anni e constatando che il rischio di morte era del 50 per cento inferiore negli uomini che avevano frequenti orgasmi nei confronti di altri che non eiaculavano regolarmente. Stessi esisti per un’altra ricerca durata 25 anni e pubblicata su The Gerontologist: i rapporti sessuali frequenti sono un significativo predittore di longevità per gli uomini, mentre nelle donne lo è il fatto di avere avuto rapporti intimi soddisfacenti.

9. Aumenta l'autostima. Non solo benefici per la salute fisica e mentale, è appurato che una vita intima intensa e soddisfacente migliora anche il benessere emotivo. Infatti numerosi studi hanno appurato che, sia nelle donne che negli uomini, avere una pratica sessuale frequente rende la persona più fiduciosa in se stessa.