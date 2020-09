Sesso e alimentazione: i cibi che fanno male all'amore

Se state pensando a una serata romantica con il vostro partner, allora non potete non leggere questo articolo, perché potrebbe andarne dei vostri progetti. Occhio quindi a che cosa metterete nel piatto stasera, per garantirvi un dopo cena piacevole e gratificante.

Che alcuni cibi siano afrodisiaci, cioè che aumentano la percezione del piacere sessuale, è cosa risaputa. Fragole e champagne, ma anche ostriche, cocomero e peperoncino favoriscono la libido negli uomini o nelle donne. Ma esistono anche dei cibi che, al contrario, inibiscono il piacere sessuale?

La risposta è si. Vediamo quali sono e perché.

Cioccolato

Se finora avete pensato che il cioccolato fosse uno stimolante, dovete ricredervi. Infatti, secondo gli studi del prof.Steve McGough, docente di sessuologia clinica presso l'Institute of Advanced Study in Human Sexuality, il cioccolato non avrebbe alcun effetto stimolante per la libido. Va aggiunto però che il cioccolato contiene elementi chimici come la feniletilammina, che può provocare sensazioni di eccitazione e benessere generale.

In ogni caso, quello fondente (minimo 70% di cacao), contiene e favorisce la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore, che interviene sulla libido e sulle funzioni sessuali.

Formaggio

Bandito dalle tavole romantiche, il formaggio risulta sempre un po’ difficile da digerire e aumenta anche la produzione di muco, quindi è sconsigliato in vista di una notte d’amore.

Cibo spazzatura

E’ vero, il Junk Food risolve una serata. Ma non il dopo cena! infatti hamburger, patatine fritte, nuggets di pollo e altre amenità sono cibi grassi, ricchi di acidi saturi, che aumentano la produzione di colesterolo. Insomma, dato che durante un rapporto sessuale l’organismo ha bisogno di molte energie, non è il caso di appesantirlo con una digestione difficile, che al contrario genera stanchezza e sonnolenza.

Verdure crucifere

Fin da quando eravate piccoli vi hanno messo in testa il mantra che le verdure fanno bene. E’ assolutamente così! Ma se avete intenzione di passare ore piacevoli tra le lenzuola, le verdure come broccoli, cavolfiori, asparagi e cavoletti di Bruxelles, dette appunto crucifere, vanno assolutamente bandite dal vostro menu. Infatti queste producono metano nell’intestino, potete immaginare da soli quale dramma si potrebbe verificare...

Alcol

Un buon calice di vino, può senza subbio favorire una certa perdita dell'inibizione, specialmente femminile. Può servire a riscaldare un po’ l’atmosfera. Ma occhio alle quantità! Infatti, bere più del dovuto può causare difficoltà erettili nell’uomo e impedire alle donne di arrivare all’orgasmo. Addirittura troppo alcol può indurre sonnolenza, quindi non andate oltre a due drink se volete continuare la serata e averne memoria il girono seguente.

Va aggiunto infine che alcuni cibi possono determinare effetti negativi sulla qualità del sesso, non solo nel breve periodo appesantendo il fisico, ma anche per le loro conseguenze di lunga durata. Certamente la libido non è determinata solo dall’alimentazione, ma possono intervenire indirettamente anche da questioni ormonali, psicologiche, da disturbi pregressi e molti altri elementi. Ecco perché se la vostra buona riuscita del rapporto di coppia non è legata solo ai cibi su riportati, è bene parlarne con il vostro medico di fiducia.