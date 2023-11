Giulia Cecchettin, la rabbia di Antonella Clerici: "Quel 'bravo ragazzo' merita tutto il male possibile"

La morte di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta - arrestato questa mattina in Germania, dove si era dato alla fuga dopo l'omicidio - ha sconvolto l'Italia intera. Con il passare delle ore il dolore lascia sempre più spazio alla rabbia, quella dei familiari, in particolare di sua sorella Elena, degli amici, ma anche di chi non la conosceva e oggi piange lo stesso quella ragazza di 22 anni che voleva solo laurearsi e costruirsi un futuro.

Ieri tanti personaggi del mondo dello spettacolo - soprattutto donne - hanno rivolto un pensiero sui social a Giulia. Nella notte sono arrivate anche le parole di Antonella Clerici, afflitta dalla notizia della sua morte: "Il pensiero questa notte va a Giulia, alla disperazione del papà, al coraggio della sorella Elena, alla mamma che per fortuna non vivrà questo immenso dolore".

La conduttrice nel suo tweet non risparmia l'ex fidanzato, descritto in questi giorni come un "bravo ragazzo" che mai sarebbe stato capace di farle del male: "Quel 'bravo ragazzo' merita tutto il male possibile - conclude Antonella Clerici, furente - Senza pietà, senza se né ma". Filippo Turetta è stato catturato nella zona di Lipsia. Stava cercando di proseguire la sua fuga, che andava avanti ormai da una settimana. Ora dovrà rispondere dell'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin.

