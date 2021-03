Camomilla Award, parata di vip all'evento tv dedicato alle donne

Il Covid non ferma i Camomilla Award, kermesse dedicata alle donne e arrivata alla sua VI edizione. Ieri sera, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, la registrazione dell'evento tv - condotto da Arianna Ciampoli e Livio Beshir - dedicato alla violenza di genere e alla lotta al tumore al seno, che ha visto protagoniste le storie di donne straordinarie che ce l'hanno fatta. "Women for Women against Violence, parte dal racconto delle cicatrici nel corpo e nell'anima delle donne ferite da un tumore o vittime di un uomo - spiega la presidente e organizzatrice Donatella Gimigliano - e arriva ad un premio, il Camomilla Award, ispirato al fiore che cura le piante malate. Un evento tv al femminile per parlare di violenza attraverso racconti autentici. Esperienze che inevitabilmente segnano, ma che possono anche evocare coraggio e desiderio di vita, prima ancora che di lotta".

Testimonianze di rinascita che vogliono essere monito di speranza per tante donne costrette ogni giorno a lottare contro un 'mostro'. Sul palco Maria Antonietta Rositani, "bruciata dal mio ex e tradita dallo Stato", raccontata da Irene Ferri, e poi ancora Nicoletta Cosentino che racconta - attraverso l'attrice Loredana Cannata - la violenza psicologica e la forza di ricostruire la propria vita grazie alla passione per la cucina. Chiara Fancini, invece, porta sul palco Cinzia Filipponi, "dal tunnel del tumore alla rinascita". Tanti i vip presenti in platea, tra cui Eleonora Daniele - premiata per la trasmissione 'Storie Italiane' - Giorgio Pasotti, Malika Ayane, Roby Facchinetti, Cristina e Maria Teresa Buccino, Giovanni Caccamo e Gianluigi Nuzzi, premiato per il suo programma 'Quarto Grado'.