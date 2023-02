Carolina Kostner: "Sogno di diventare mamma. Schwazer? Mi sono rialzata grazie alla mia famiglia"

Lontana dalle competizioni ma non dalla pista di ghiaccio. Carolina Kostner è la protagonista più attesa di "Cinema on ice" - in scena al PalaVela di Torino il 25 febbraio - evento, sostenuto da 4Elements AssociAction dove le emissioni prodotte saranno interamente compensate, che vede i campioni di pattinaggio esibirsi sulle colonne sonore dei film più iconici. Nonostante l'infortunio all'anca di quattro anni fa, per cui è stata costretta a saltare le ultime due stagioni, la campionessa non rinuncia alla sua passione. "Il pattinaggio farà sempre parte della mia vita, con o senza competizioni" ci ha spiegato, anche se oggi, a 36 anni, i suoi progetti iniziano a spaziare anche oltre la pista di ghiaccio. Come quello di diventare mamma e avere una famiglia tutta sua.

"Cinema on ice". Torna in pista sulle note delle colonne sonore che hanno fatto la storia. Qual è il suo film preferito?

"Il film che potrei vedere e rivedere è Ennio, di Tornatore. È uno dei pochi film che riguarderei all'infinito".

Perché?

"Un film deve catturare la mia attenzione e coinvolgermi. È questo che mi fa amare una pellicola più che il genere. Mi ha colpito moltissimo l'introspezione del Maestro e la semplice maestria nel raccontarlo. Ecco, questi sono gli elementi che lo rendono un capolavoro".

Al PalaVela di Torino si sono svolti i primi giochi olimpici a cui ha partecipato, nel 2006, ma anche i mondiali del 2010. Se si guarda indietro cosa vede?

"Se guardo indietro vedo una giovane pattinatrice, piena di sogni e di grinta. Sono orgogliosa del percorso fatto, dei risultati raggiunti e di come sono riuscita a superare le sfide che la vita mi ha messo davanti. E ogni volta che indosso i pattini è la stessa emozione del primo giorno: questo non ha prezzo".

È arrivata dove voleva o ha qualche rimpianto? Non soltanto dal punto di vista professionale...

"Mah, sono convinta che si dovrebbe sempre vivere due volte. Ma sono anche convinta che, se pure qualche errore lo si eviterebbe, se ne farebbero altri. Ecco perché preferisco sempre guardare avanti e utilizzare gli insegnamenti raccolti nel percorso di vita fatto, per migliorare ed evolversi. Nel complesso, mi ritengo una persona molto fortunata e ora posso guardare avanti grazie anche alle delusioni o alle amarezze. Ma sempre col sorriso: a voltarsi troppo indietro viene il torcicollo!".

Oggi come sta? Che periodo sta vivendo?

"Oggi devo dire che sono molto serena, ho recuperato tanto tempo insieme alla mia famiglia e agli amici, sono diventata zia e continuo a sognare nuovi progetti, soprattutto legati al mondo del ghiaccio".

A causa di un infortunio all'anca ha saltato le ultime due stagioni, ma non ha ancora deciso se ritirarsi o meno. Le mancano le competizioni?

"Di quando mi allenavo per le competizioni devo dire che delle volte mi manca seguire un obiettivo preciso e avere una programmazione millimetrica delle giornate. Tuttora mi alleno, se pure a ritmo ridotto, ma devo dire che apprezzo molto avere il tempo e l'energia per i miei affetti, per la famiglia e per pensare ai progetti per il mio futuro".

Come capirà che sarà il momento di fermarsi?

"Il pattinaggio farà sempre parte della mia vita, con o senza competizioni. Per cui, per me, non c'è mai stato un prima e un dopo, bensì un 'durante' fatto di passione e d'impegno e di sogni che va avanti da vent'anni e di cui non vedo certo la fine".

Un campione è mai pronto a quel momento?

"Ogni atleta è diverso, e anche quando si parla di ritiro, ognuno affronta il momento in modo diverso. C'è chi sente un clic che dice basta, c'è chi questo clic non lo sente e decide di trasformarlo ed evolverlo in qualcosa di nuovo. Non è necessario dare per forza un taglio netto a un percorso per poter andare avanti".

Quanto conta l'età nello sport?

"Anche qui, è molto personale l'età di un atleta. C'è chi vive il maggior successo da giovanissimo, chi invece da grande. Speriamo sempre di poter ammirare i nostri idoli in piena saluta per tantissimo tempo".

E nella vita? Che rapporto ha con il tempo?

"Mi sento molto bene nella mia pelle e, soprattutto, cerco di godere di ogni momento, delle persone che mi circondano, di un tramonto, di un paesaggio, del rumore delle lame sul ghiaccio. Vivere nel presente con uno sguardo al futuro, sempre".

Nella sua carriera ha vissuto anche dei momenti bui, come la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta nel 2014, quando il suo fidanzato di allora, Alex Schwazer, venne condannato per doping e lei accusata di averlo coperto. Come si è rialzata da quel periodo?

"Ormai questo è un capitolo chiuso da parecchi anni: doloroso e difficile, ma chiuso. Se ne è parlato tante, troppe volte e ora come ora mi sembra quasi di parlare di una vita fa. È stata dura, ma mi sono rialzata anche da quel periodo e tutto è stato superato grazie alle persone che più mi vogliono bene: la mia famiglia in primis. Ho fatto tesoro sempre delle esperienze della vita, e anche di questa ovviamente, cercando di trasformarla in uno sprone per una mia crescita ulteriore".

Lui lo sente ancora?

"Assolutamente no".

È salita sui pattini a 4 anni e non è più scesa. Ce l'ha mai avuto in piano B?

"Sono una persona molto curiosa e volenterosa d'imparare e cimentarmi in nuove sfide. Sin dall'inizio ho seguito il mio cuore e la mia passione e ho avuto la fortuna di essere sempre sostenuta in tutto e per tutto dalla mia famiglia. Per cui, un vero e proprio piano B no, non direi, perché semplicemente lottavo per il mio sogno con tutte le mie forze. E non mi arrendo facilmente".

E un progetto da realizzare in futuro qual è?

"I progetti sono tanti, sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio. Sicuramente diventare mamma e avere una famiglia tutta mia è un progetto a cui tengo particolarmente".

Sul ghiaccio ha vinto tutto. Nella vita qual è la medaglia più preziosa?

"Il risultato più prezioso per me è quello di poter tramandare la mia esperienza e di sostenere i nostri giovani, sportivi e non. Perchè il bello dello sport è che si parla a tutti, non solo a coloro che praticano la stessa disciplina. Con la mia danza voglio trasmettere la forza e il coraggio di seguire sempre la propria strada, nonostante le difficoltà che la vita ci pone davanti. Bisogna essere consapevoli che i momenti belli si alternato a quelli brutti ma sta a noi superarli e tornare a sorridere sempre. Come dico spesso, è il percorso che conta insieme a quello che di noi mettiamo in ogni cosa che facciamo".