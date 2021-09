Carolina Marconi e la lotta contro il cancro: "Cercavo di rimanere incinta, così ho scoperto il tumore"

L'ex gieffina ha spiegato che circa un anno fa, insieme al compagno Alessandro Tulli, stava provando a rimanere incinta, la lieta notizia non arrivava e così si è sottoposta a delle analisi di routine. In questo modo ha scoperto di avere un tumore al seno

Per Carolina Marconi è stato come un fulmine che le ha trafitto il cuore, Carolina Marconi descrive così la sua battaglia contro il tumore al seno scoperto a maggio di quest'anno. La showgirl si è raccontata ai microfoni di Verissimo, a guidarla la padrona di Casa Silvia Toffanin.

Carolina Marconi, la malattia e l'amore per Alessandro Tulli

Marconi ha raccontato di aver scoperto il tumore per caso, non riusciva a rimanere incinta e così ha iniziato a fare dei controlli, tra cui una mammografia che ha portato poi alla diagnosi. "Quando me l'hanno detto sono scappata nel bar della clinica e ho iniziato a piangere - ha spiegato l'ex concorrente del Gf, portando alle lacrime anche Toffanin -. Ho avuto paura all’inizio, ora ho una grande carica. Non sapevo di avere una forza del genere". Il 10 novembre dovrebbe essere l'ultimo ciclo di chemio: "Quel giorno farò una di quelle feste che si ricordano".

"Io e Alessandro siamo insieme da 9 anni, circa un anno fa abbiamo deciso di avere un bambino, che purtroppo non è arrivato. Quando mi hanno detto del tumore ho risposto Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio". Poi ha spiegato che era da un po' che non faceva una mammografia e dopo i controlli il tumore è risultato essere molto aggressivo.

"Ogni tanto mi metto la parrucca, ma non sempre perché mi pizzica e poi mi piaccio pelatina. Oggi sono così e sto bene, quello che conta è quello che ho dentro". Immancabile un pensiero per il suo Alessandro Tulli, che le sta sempre vicino: "Quando si ha un tumore si rovinano gli equilibri nelle coppie, se non c’è stima e un amore grande ci si allontana e spesso si abbandonano i malati. Lui è un dono di dio".