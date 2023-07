Invitati a casa di amici per cena, gli arriva il conto: "Ci dovete 23 euro a persona"

Altro che "dulcis in fundo". A una coppia, alla fine di una cena a casa di amici, è arrivato il conto. Lo ha raccontato una donna inglese sulla piattaforma online Mumsnet, come riporta il Corriere: "Siamo stati invitati a cena a casa di amici, ma quando siamo andati via ci hanno chiesto 23 euro a persona".

Una sorpresa amara, soprattutto perché si trattava di una cena tra pochi intimi, organizzata dai padroni di casa: "Abbiamo portato con noi una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote. Ho mangiato bene - ha spiegato - ma dopo ci hanno mandato un messaggio in cui chiedevano soldi per ogni persona! Ho pensato che fosse una follia e non avrei mai chiesto a nessuno di pagare per il cibo dopo averlo invitato. Sono irragionevole a essere un po' infastidita? Avevamo già provveduto a invitarli da noi tra qualche settimana per ricambiare la cortesia, e non avremmo chiesto loro nulla in cambio". In un secondo post ha scritto ancora: "Anche quando ero una studentessa al verde, quando invitavo gli amici a cena facevo solo un grande stufato e chiedevo loro di portare una bottiglia. Non mi verrebbe mai in mente di mandare un messaggio dopo".

Il tema è caldo e non sono pochi a essersi ritrovati almeno una volta nella stessa situazione. Le testimonianze simili sono parecchie, da chi ha dovuto bere solo acqua perché non aveva portato alcolici a chi non ha potuto usare il bagno perché non aveva pagato la sua quota per la cena. Ma cosa dice il galateo in merito? Non c'è alcun dubbio, la cena va offerta. "Non occorre preparare chissà quale manicaretto, lo scopo è quello di passare del tempo di qualità con i propri amici – spiega l'Accademia italiana del galateo — la casa è un luogo di accoglienza, non un ristorante. E poi, lo dice la parola stessa: 'invito'. Quindi, che sia per un aperitivo, una cena, una serata al cinema, la regola dice che chi invita paga. Sarà poi premura dell’ospite presentarsi con un piccolo regalo (del vino o un dolce vanno più che bene, meglio evitare i fiori, tendono a rimanere in un angolo dimenticati e costringono il padrone di casa a lavorare per sistemarli in un vaso mentre i suoi ospiti aspettano) e ricambiare la gentilezza invitando a cena a sua volta per una delle sere successive". Il discorso cambia se si tratta di cene con tanti commensali per qualche festività, come Capodanno o Ferragosto, oppure se si vuole fare una grigliata. In quel caso vige il buon senso (o almeno dovrebbe), ognuno porta qualcosa o si divide la spesa in parti uguali.