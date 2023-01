Neonato soffocato dalla mamma, Chiara Ferragni: "Anch'io ho rischiato, donne lasciate sempre sole"

Si indaga per omicidio colposo dopo la morte di un neonato nel reparto di ginecologia dell'Ospedale Pertini di Roma, avvenuta la notte tra il 7 e l'8 gennaio. Il bambino, di appena tre giorni, sarebbe stato schiacciato dalla mamma che si era addormentata durante l'allattamento. La donna non è indagata ma risulta parte offesa e l'ipotesi di reato è contro ignoti.

La vicenda ha sconvolto l'intero Paese e aperto un acceso dibattito sul roaming, ovvero la possibilità per la neo mamma di avere il bimbo nella propria stanza 24 ore su 24 per occuparsene fin subito dopo il parto. Una pratica sempre più diffusa e caldeggiata negli ospedali, con il rischio - come è avvenuto a Roma - che la mamma sia ancora troppo provata per poter essere vigile. "L'hanno lasciata sola" ha tuonato il padre del bimbo morto, raccontando che alla compagna hanno portato subito il neonato per l'allattamento, dopo 17 ore di travaglio. Non fa fatica a crederci Chiara Ferragni, intervenuta sui social per commentare la terribile vicenda: "Le donne vengono sempre lasciate sole e questo è un problema grandissimo".

L'imprenditrice digitale, madre di due figli, si è messa nei panni della mamma, ricordando quanto accaduto anche a lei dopo la nascita del primogenito Leone: "Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo un'induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l'allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non super eroi". Un pensiero condiviso da tante mamme che in questi giorni stanno lanciando messaggi di solidarietà a questa famiglia che sta vivendo un dramma simile, ma soprattutto un appello importante a sostenere e aiutare le donne in quei primi momenti della maternità, bellissimi quanto difficili. "Quella mamma potevo essere io" si legge e si sente dire spesso in questi giorni.