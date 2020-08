Chiara Ferragni "blasta" tutti, 24 ore di repliche infuocate ad omofobi ed haters

Se siete tra quegli haters che pensano di poter vomitare bile sui profili dei personaggi dello spettacolo "tanto non andranno mai a leggere il mio commento in mezzo ai migliaia che ricevono", non dirigete mai il puntatore del mouse sull'account di Chiara Ferragni. Venti milioni di influencer, un'azienda sulle spalle (la Tbs Crew), e un figlio, l'imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo trova sempre il tempo - e, soprattutto, il modo - di replicare alle offese gratuite che giungono in calce ai post.

E' il caso di quanto avvenuto nelle ultime ore, quando la 33enne di Cremona ha risposto - nell'ordine - ad un video omofobo apparso in rete e ad un uomo che metteva in dubbio la credibilità del suo "lavoro" (scritto, ovviamente, tra virgolette).

A far infuriare Ferragni è stato, in un primo momento, il video di una donna convinta che "Non è normale che i cartoni insegnano ai bambini che l'omosessualità è normale". La clip, rilanciata sui social dal popolarissimo account Trash Italiano, è passata sotto la patinata scure di Ferragni, che ha replicato con un messaggio presto diventato altrettanto virale su Twitter sotto l'egida dell'hashtag #loveislove. "Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay - tuona Chiara - Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna puo’amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentira’ più accolto da una società in cui l’amore e’amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capira’ che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore e’sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?".

Ma non è finita qui. Qualche ora dopo la Ferry ha deciso di concedersi del tempo per replicare anche a chi sminuiva la sua professione. "Ora che questo 'lavoro' ti ha reso miliardaria", le ha scritto un uomo, "hai due possibilità: 1) Sparire e vivere di rendita 2) Usare quel denaro piovuto dal cielo per creare davvero lavoro per le tue followers... E la terza continuare ad imbarcare denaro dalla produzione di questi importanti contenuti". Appena tre minuti dopo, è arrivata la replica di Chiara: "Sceglierò l'opzione 3: continuare a fare il mio LAVORO che rende in primis felice me e rispondere a persone evidentemente non altrettanto felici come te consigliando loro di costruirsi anche loro un lavoro che 'faccia piovere denaro dal cielo'". Oltre 1500 i like alla sua replica, 40 quelli collezionati dall'haters.