“Siamo #mammeE molto di più”, la nuova iniziativa di Chicco a sostegno delle donne e della loro libertà di scelta

Nella nostra società la maternità pone spesso davanti a un bivio, quello tra essere mamma e inseguire la propria strada nella vita. Ma chi ha detto che dobbiamo rinunciare ad una parte di noi? Nasce così il progetto #mammaE, un calendario di corsi gratuiti e on line in collaborazione con esperti per affrontare tantissimi temi

Gli obiettivi professionali e personali di una donna non sono e non devono essere incompatibili con la sua eventuale scelta di maternità. Una donna deve potersi sentire libera di essere ciò che vuole, senza rinunciare alla maternità ove ne avesse voglia. È questo il messaggio al centro di #mammaE, una campagna di sensibilizzazione per lanciare un messaggio a sostegno delle donne.

L’idea dell’iniziativa #mammaE parte da un dato di fatto: nella nostra società la maternità pone spesso davanti a un bivio, quello tra essere mamma e inseguire la propria strada nella vita. E proprio per dare voce alle tante donne che si sono trovate davanti a questa contrapposizione che Chicco ha lanciato questo progetto: perché non devono sentirsi costrette a rinunciare alla propria identità.

Il leitmotiv dell’iniziativa è “Siamo #mammeE molto di più”: proprio per rendere tangibile il messaggio di cui la si fa portavoce Chicco. Così #mammaE trasforma simbolicamente tutte le ‘o’ in ‘e’ per sostenere ogni donna nell’essere qualsiasi cosa desideri ‘e’ al tempo stesso anche mamma.

Un calendario di corsi gratuiti

Il progetto #mammaE rientra nel percorso che Chicco porta avanti da tempo e che ruota intorno all’idea di parenting, un concetto che abbraccia tutto l’insieme delle persone che in diversi modi si prendono cura dei bambini e che si traduce in un impegno a realizzare iniziative concrete di supporto alla genitorialità. Innanzitutto, un fitto calendario di corsi gratuiti e on line organizzati dagli store Chicco in collaborazione con esperti per affrontare tantissimi temi: consigli sulla gravidanza, sulla gestione del delicato passaggio da coppia a famiglia, sulle strategie per un buon recupero psico-fisico dopo la gravidanza, su come gestire e affrontare tutti i ruoli che la donna/mamma desidera, su come imparare a gestire insieme le proprie emozioni e quelle dei figli. Il calendario completo e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.chicco.it

"Donne: maternità e sport": l'attività fisica come strumento per la salute di mamma e neonato

Chicco ha, inoltre, da poco presentato lo studio redatto con CONI “Donna: maternità e sport”, sugli effetti che l’attività sportiva in gravidanza e la sua ripresa dopo il parto hanno sulle atlete professioniste.

I risultati di questo studio confermano che l’attività sportiva, sia che si tratti di un’atleta che di una donna non atleta, in assenza di patologie, deve essere considerata come uno strumento utile per la tutela della salute della mamma e del neonato. Per questo Chicco ha realizzato una sezione apposita sul proprio sito dedicata all’argomento e condividerà con pediatri, ginecologi e ostetriche i risultati della ricerca, in modo che diventino patrimonio comune e si possa aumentare la consapevolezza su questo argomento ancora poco conosciuto.