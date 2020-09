Come insegnare il rispetto ai bambini? Le 10 regole da seguire

Fin da piccoli ci hanno sempre insegnato l’importanza del rispetto. Rispetto per gli altri ma anche per se stessi, un concetto che non sempre però è facile da applicare. Specialmente in un mondo rabbioso come quello di oggi, dove anche i mezzi di comunicazione come i social permettono di infiammare le tastiere e farci diventare cattivissimi, odiatori seriali e seminatori di cattivi sentimenti. Per questo motivo, insegnare ai bambini la gentilezza e il rispetto può sembrare un paradosso, ma sono in molti a credere che invece sia davvero l’unica strada per crescere bambini felici. Tra questi c’è lo psicologo dello sviluppo Thomas Lickona, autore di un libro proprio su questo tema: “Come crescere bimbi gentili, insegnare il rispetto e la gratitudine per creare una famiglia felice”, di Thomas Lickona, Mondadori editore.

Bambini e rispetto

Tra i molti valori di alcuni decenni fa, socialmente condivisi, c’era senza dubbio il senso del rispetto. Ma oggi, come fare a spiegare e rappresentare questo atteggiamento ai bambini? Molti figli infatti hanno sempre meno rispetto per i propri genitori, per gli insegnanti (cosa che capita perché spesso sono gli stessi genitori ad accusare e criticare gli insegnanti davanti ai figli, tradendo ogni alleanza educativa), e per gli adulti in generale. Come possiamo allora insegnare ai nostri figli ad avere rispetto verso di noi e verso gli altri?

Secondo l'educatore David Isaacs, esistono tre tipologie di rispetto che principalmente andrebbero insegnate ai giovani e così le riporta il sito Nostro Figlio:

Il "rispetto sociale" nei confronti di alcune persone per la posizione o il ruolo che rivestono. A questa categoria appartengono insegnanti, genitori, pubblici ufficiali. Possiamo essere in disaccordo con la persona che riveste un ruolo di autorità, ma occorre esprimere il proprio punto di vista contrario in modo rispettoso.

Il "rispetto generale" per ogni essere umano. Tutti lo meritiamo, a prescindere da razza, status, età o cultura.

Il rispetto come attitudine intima, non solo come comportamento esteriore. Non siamo davvero rispettosi degli altri se li disprezziamo nell'intimo. Per questo occorre nonostante tutto vedere in essi il bene.

Se usiamo rispetto possiamo manifestare anche il nostro eventuale disaccordo in modo civile, non aggressivo, senza offendere l’altro o indignarsi per l'opinione diversa di un'altra persona.

Le regole del rispetto da insegnare ai bambini

Vediamo allora le linee guida per ottenere rispetto dai bambini: