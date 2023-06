120 femminicidi in un anno, i centri antiviolenza: ecco i primi segnali da non sottovalutare

Fiori in via Monte Rosa a Senago, in provincia di Milano. È il luogo dove è stata trovata Giulia Tramontano, 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno Alessandro Impagniatiello. In via Rosario Nicolò a Roma è stata trovata Pierpaola Romano, la poliziotta uccisa sotto casa dal suo collega. In Italia ogni tre giorni una donna perde la vita.

Sono i numeri di un femminicidio da leggere come escalation di eventi massima. Ma una donna su tre in Italia è stata vittima di violenza almeno una volta nella vita. Anna Agosta, consigliera nazionale Di.Re. Donne in Rete contro la violenza, ci spiega, in una nostra intervista a Today.it, come questo sia solo parte di un problema più ampio. Ne sono esempio le crescenti e numerose segnalazioni delle donne ai centri antiviolenza.

I segnali della violenza

"Nessuna violenza inizia con uno schiaffo". Da quella verbale a quella fisica passando per quella sessuale: sono diversi i segnali per riconoscerla secondo l'associazione Di.Re.: "I primi passi di una relazione violenta nascono spesso dalla gelosia incontrollata. La gelosia non mai è amore. - continua Agosta - L'iniziale controllo eccessivo è un primo segnale. Ad esempio se il partner si presenta all'improvviso nella classica uscita con le amiche, anche se può sembrare un gesto carino a volte, potrebbe essere un'avvisaglia che ci deve far porre delle domanda."

"Poi c'è la "svalutazione", come donna o come madre. Il far sentire la donna 'inferiore' - dichiara Agosta - può essere un altro sintomo di violenza. Basti pensare che esiste un vero e proprio ciclo della violenza che nasce dalla fase di 'luna di miele' per poi cominciare o ricominciare con la fase di violenza".

Da episodi sporadici a sempre più frequenti in questo 'ciclo della violenza'. Tali gesti violenti non sono solo in aumento ma la crescita è anche sull'efferatezza di questi crimini sempre più gravi e feroci. "Il femminicidio avviene quando la donna prova a liberarsi o prova una separazione dal partner e si allontana. E lì è il momento più difficile".

Fenomeno endemico: cosa fare

"Basta norme e basta aggravanti di pena. - tuona Anna Agosta nell'intervista a Today.it - quello che ci raccontano le cronache è un segnale cronico e persistente. In Italia sono 120 i femminicidi ogni anno. Nel 2023 se ne contano già 23. Quello che serve sono politiche sistemiche - continua Agosta - come prevenzione nelle scuole e formazione specifica degli operatori come quelli socio sanitari e forze dell’ordine".

Se a poco portano le politiche attuali, l'associazione "Di.Re. Donne in Rete contro la violenza" ritiene che si debba sostenere i centri antiviolenza anche con investimenti economici alle "case rifugio" ad esempio che nei piccoli e piccolissimi paesi non riescono a sostenersi: "Quello che viene fatto ora a livello normativo costa molto di più che prevenire" - continua Agosta. Un sostegno vero e proprio è quello che la rete di ben 100 centri antiviolenza di Di.Re. dà a oltre 21mila donne all'anno, grazie a 3mila avvocati e professionisti altamente formati. Ma non tutte le donne chiedono aiuto: in Italia una donna ogni tre, vittima di violenza, non lo racconta a nessuno.

Cosa fare quindi? "Al primo segnale di qualcosa che non va - continua Agosta - bisogna confrontarsi con un'altra donna o chiamare i centri antiviolenza, che sempre rispettano i tempi e l’anonimato di una donna, anche di chi non vuole denunciare alle forze dell'ordine".

"La donna non è l’ostacolo"

"Mi sono liberato di Giulia" sarebbero le parole di Alessandro Impagniatiello dopo l'omicidio. "Troppo spesso la violenza è normalizzata - afferma Agosta - e si sente spesso dire 'È colpa loro' o 'Se la sono cercata'. Non è accettabile tutto questo e le donne devono essere sostenute e protette. Serve un onda di responsabilizzazione".

Continua a leggere su Today.it...