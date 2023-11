Uomini che uccidono le donne: la spaventosa sproporzione negli omicidi tra partner

Il caso di Giulia Cecchettin ha riacceso in maniera drammatica i riflettori sul fenomeno della violenza contro le donne, una violenza ancora più brutale e terribile quando viene commessa dal compagno di vita, la persona che più di ogni altra dovrebbe amare e proteggere la propria partner. E quello di Giulia purtroppo non è un caso isolato e mostra come in Italia, così come nel mondo, c'è un problema di violenza maschilista che è eclatante ed evidente.

Per capire l'ampiezza e la gravità del fenomeno sarebbe necessario prendere in considerazione tutta una serie di fattori, ma già a guardare il semplice numero di omicidi da parte di un partner, in proporzione al numero totale, si può disegnare un quadro spaventoso. Secondo l'ultimo report Istat, per tutti gli omicidi di donne avvenuti nel 2021, nel 58,8% dei casi l'assassino è stato il compagno o l'ex compagno di vita. Questo vuol dire che tra tutte le donne uccise nel nostro Paese, più della metà è stata ammazzata da un marito o fidanzato.

Nello specifico il 45,4% delle donne (54 in valore assoluto) è stata vittima del partner, e il 13,4% (16) di un ex. Il 25,2% delle donne è comunque vittima di un altro parente, di un'altra persona della sua stessa famiglia, col suo stesso sangue, il 5% di un conoscente e il 10,9% di uno sconosciuto. Quello che risulta più spaventoso è il confronto con lo stesso fenomeno all'inverso, cioè quante volte una donna ha ucciso il suo compagno o ex compagno di vita. Sempre secondo i dati Istat per il 2021 solo il 4,3% degli uomini vittime di omicidio è stato ucciso dalla partner (8 in valore assoluto), cioè circa uno ogni 50. Certo, nel totale degli omicidi le vittime sono in maggioranza uomini (su 303 sono 184 casi), ma la sproporzione resta comunque impressionante.

I dati più recenti, relativi all'anno in corso, confermano questo trend. Secondo il ministero dell'Interno fino ad oggi, nel 2023 sono stati registrati 295 omicidi, con 106 vittime donne, e di queste 87 uccise in ambito familiare o affettivo, con 55 di loro che hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. Più del 90% degli omicidi consumati in ambito familiare e commessi da partner o ex vedono insomma le donne come vittime.

A dirlo sono i numeri (relativi agli ultimi 3 anni) del dipartimento di pubblica sicurezza, dati incontrovertibili che mostrano che nelle violenze che avvengono all'interno di una relazione sentimentale gli uomini sono solitamente i carnefici, molto più raramente le vittime. Numeri che smentiscono senza possibilità di appello la tesi di alcuni, secondo cui la responsabilità dei femminicidi è solo "personale" e non esisterebbe un problema di genere più ampio, di violenza o comunque sopraffazione perpetrata dagli uomini (non tutti ovviamente, ma degli uomini principalmente) nelle relazioni sentimentali.

A livello europeo e mondiale le cose non vanno molto meglio, anzi. Secondo i dati Onu, nel 2020, circa 47mila donne e ragazze in tutto il mondo sono state uccise dai loro partner o da altri membri della famiglia. Ciò significa che, in media, una donna o una ragazza sono state uccise da qualcuno della propria famiglia ogni 11 minuti. Con l'80% del totale, la stragrande maggioranza delle vittime di omicidio in tutto il mondo nel 2020 sono stati uomini, ma la composizione per sesso delle vittime di omicidio varia notevolmente a seconda del contesto. Le donne e le ragazze rappresentano solo un decimo di tutte le vittime di omicidi perpetrati, eppure sopportano un carico sproporzionato di violenza letale perpetrata tra le mura domestiche: nel 58% di tutti gli assassini perpetrati da partner intimi o altri membri della famiglia, la vittima è stata una donna o una ragazza.

In termini assoluti, in Europa, l'Italia è il terzo Paese per numero di donne uccise dal proprio compagno (o ex), dopo la Germania (2007) e la Francia (136). Proporzioni simili si possono vedere anche negli Stati Uniti. Delle 4.970 donne vittime di omicidio e omicidio colposo stimate nel 2021, i dati mostrano che un terzo (34%) di loro è stata uccisa da un partner. In confronto, circa il 6% dei 17.970 maschi uccisi nello stesso anno sono stati vittime della loro compagna.

Continua a leggere su Today.it