Donnexstrada arriva nelle scuole con DXS Lab: un laboratorio di idee contro la violenza tra creatività, attivismo, tecnologia

Alla luce delle agghiaccianti notizie di cronaca degli ultimi mesi che sembrano aumentare anziché diminuire, si fa sempre più forte l'esigenza di formazione, consapevolezza, attivismo dei più giovani. Così DONNEXSTRADA porta la battaglia contro la violenza sulle donne nelle scuole, in linea con quanto proposto e affermato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il ministro, in seguito ad un appello di Paola Concia, ex deputata del Pd, oggi coordinatrice del comitato organizzatore Didacta Italia 2019, ha così risposto: “Dobbiamo comunque lavorare nelle scuole per affermare il valore del rispetto e rigettare i residui di machismo”, esprimendo il bisogno di parlare ai giovani per avere un’incidenza più continuativa.

Il DXS Lab nasce proprio per attivare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo livello sulle tematiche della violenza di genere e del rispetto. “Attraverso l’utilizzo della tecnologia e dei social, gli studenti possano diventare agenti del cambiamento sociale e culturale. Il progetto DONNEXSTRADA si basa proprio su questa consapevolezza: è importante conoscere gli strumenti di comunicazione contemporanei e digitali, ed utilizzarli per offrire servizi innovativi e concreti.” commenta Laura De Dilectis, vicepresidente DONNEXSTRADA.

I dati

La nostra società è sempre più connessa e digitalizzata, per cui l'utilizzo dei social diventa centrale. I dati parlano chiaro: in Italia le persone connesse a Internet sono 50,85 milioni, ovvero l’84,3% della popolazione italiana. Le persone che usano i social media in maniera attiva sono 43,2 milioni, vale a dire il 71,6% della popolazione italiana. Nel corso dell’ultimo anno le persone che usano i social media sono cresciute del 5,4%, con 2.2 milioni di nuovi utenti.

Come sarà strutturato il DXS Lab?

Condotto dal team psicologico e legale e dalle cofondatrici di DONNEXSTRADA, il laboratorio affronterà tematiche quali il consenso, l'empowerment femminile, body shaming, catcalling, revenge porn, dipendenza affettiva, violenza di genere, identità di genere, IVG, violenza digitale. Questi temi saranno approfonditi e analizzati dai giovani, che diventano partecipanti attivi al cambiamento, attraverso i nuovi strumenti a loro disposizione, e poi esposti agli altri studenti. Un lavoro concreto che li sensibilizza e li forma su temi sociali che hanno gravi conseguenze a livello psicologico e legale, e contribuisce a divulgare la cultura del rispetto tanto auspicata.