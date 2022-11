Prevenire le molestie nei luoghi pubblici: 5 azioni efficaci per le donne

Costruire una società che cooperi affinché le strade siano spazi sicuri. Questo l'obiettivo di Donnexstrada, associazione che intende migliorare la sicurezza in strada delle donne, che ha scelto di sostenere Stand Up, ovvero il programma di formazione che ha l’obiettivo di prevenire le molestie nei luoghi pubblici. Promosso da L’Oréal Paris in collaborazione con l’ONG Right To Be, ad oggi è presente in 41 Paesi, tra cui l’Italia e DXS ha scelto di collaborare con l'ing quanto accomunate dallo stesso obiettivo: creare spazi sicuri ed inclusivi per tutti.

A questo fine, la formazione di Stand Up prevede un piano di 5 efficaci azioni, le 5D (Distrarre, Dare sostegno, Delegare, Documentare, Dire) teorizzato da Right To Be. Il metodo consiste in una serie di strumenti approvati dagli esperti per intervenire in maniera sicura quando si è vittime o testimoni di molestie, preservando la propria incolumità. Il programma di formazione Stand Up vuole creare una community sempre più ampia che sia in grado di prendere una posizione contro le molestie in luoghi pubblici. Donnexstrada è dalla sua parte.

Le molestie sono un comportamento inaccettabile, ma ogni volta che assistiamo senza fare o dire nulla, diventiamo complici legittimando quella condotta errata. Dunque, bisogna creare una cultura sempre più radicata in cui le molestie siano viste come comportamento vergognoso per chi lo compie, non per chi lo riceve. Eppure, il più delle volte è chi lo riceve a sentirsi sbagliati.

Solo il 25% delle donne vittime di molestia chiede aiuto

Le molestie in luoghi pubblici sminuiscono il valore delle donne e degli uomini indipendentemente dal loro orientamento sessuale, dalla cultura e dai principi, portandoli a dubitare di se stessi. I dati dicono che soltanto il 25% delle vittime dichiara di aver ricevuto aiuto. Quando assistiamo a molestie senza intervenire, amplifichiamo il trauma della vittima. Bloccare questa dinamica è la missione di Stand Up e di Donnexstrada. Il 97% di coloro che ha partecipato alla formazione Stand Up ha dichiarato di sentirsi più preparato a intervenire quando è testimone di una molestia in un luogo pubblico.

"Come associazione crediamo fortemente nell'attivazione di tutti i cittadini nei confronti delle molestie e della violenza di genere. Camminare insieme alle persone che hanno paura in strada, è anche questo" ha dichiarato la presidente di Donnexstrada, Ilaria Saliva.