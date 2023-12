Elena Cecchettin è stata eletta persona dell'anno dall'Espresso

Elena Cecchettin è la persona dell'anno secondo il settimanale L'Espresso, che le dedica la foto di copertina. "Con quello di Vanessa Ballan - scrive il direttore Alessandro Mauro Rossi nell'editoriale - i femminicidi hanno ormai superato abbondantemente la terribile soglia dei 100 casi dall'inizio dell'anno. Un fenomeno che non sembra finire mai ed è il segno di dove ci sta portando il nostro tempo. Credevamo, crediamo, che il rispetto per le donne e per ogni persona avesse fatto passi avanti importanti e invece ogni giorno non manca l'occasione per fare un passo indietro".

Per questo il settimanale ha deciso di dedicare la copertina ad Elena, la sorella di Giulia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. "Le parole di Elena 'sul patriarcato e la cultura dello stupro di 110 vittime di femminicidio in un anno' - aggiunge - sono una lucida analisi"