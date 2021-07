Federica Pellegrini: "Domani l'ultima finale, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti"

Dal 2004 ad Atene, quando aveva appena 16 anni, al 2021 a Tokyo alla vigilia dei 33. Federica Pellegrini non ha ceduto di un centimetro e conquista la quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero. Un'impresa storica centrata finora solo da Michael Phelps. E da lei, la Divina, l'unica donna capace di raggiungere il fenomeno statunitense del nuoto.

A vederla in acqua, invincibile guerriera, si fa fatica a credere che sia arrivata alle bracciate finali. "Domani sarà l'ultima finale ai Giochi" ha detto dopo la gara, confermando di voler lasciare il nuoto dopo questa prestigiosa competizione: "Parigi 2024? Grazie ma no, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti con gli interessi. Sarà molto divertente, cercherò di godermela fino alla fine, forse sarà la prima finale olimpica davvero divertente per me".

Ha lavorato sodo Federica Pellegrini per prepararsi alle Olimpiadi e commenta così il suo record: "Oggi sono andata da sola, sapevo che stando laterale dovevo farla così. Dovevo impostarla da sola con tutta l'esperienza che mi sono fatta in questi anni. Quando ho visto il quarto tempo della prima semifinale, 1'56'3, mi sono detta 'vabbè dai', ma era solo una sensazione basata su decimi di secondo. Però sono contenta, ho fatto una bella gara".

Il desiderio di diventare mamma

Federica Pellegrini non ha mai nascosto il forte desiderio di diventare mamma, così come ha sempre detto di voler concludere la sua gloriosa carriera da nuotatrice prima di mettere su famiglia. Legata al suo coach Matteo Giunta - anche se non hanno mai ufficializzato la storia - per l'atleta azzurra è arrivato il momento di far spazio ad altro. Nel suo futuro, dopo queste Olimpiadi, oltre a voler restare nel mondo del nuoto, c'è sicuramente un figlio.