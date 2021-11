Gessica Notaro, l'amore cura ogni ferita: il messaggio del fidanzato

L'amore cura ogni ferita. Lo sa bene Gessica Notaro, che dopo la condanna definitiva arrivata un anno fa per l'ex fidanzato Edson Tavares - che nel 2017 le sfregiò il volto con l'acido - e i numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposta, finalmente respira aria di felicità grazie al fidanzato Filippo Bologni, carabiniere e campione di equitazione.

Insieme sono una forza della natura e la modella si gode tutta la serenità che merità. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il fidanzato le ricorda l'importanza dell'amore, quello vero, pubblicando su Instagram la foto di un loro bacio: "Il vero amore lo riconosci subito - scrive - è quando anche con il passare del tempo l'uno non può fare a meno dell'altro e viceversa. Non solo per quanto riguarda il sentimento, ma anche per ogni aspetto della vita in generale. Il vero amore è quando due persone diventano una cosa sola, il vero amore è quando una sola anima risiede in due corpi. Ti amo". Al settimo cielo, Gessica risponde: "Ti amo sempre di più". E' meraviglioso vedere l'ex Miss Romagna così felice, come merita ogni donna.

Il post del fidanzato di Gessica Notaro

Gessica Notaro e l'aggressione dell'ex fidanzato

Gessica Notaro ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo la fascia di Miss Romagna e concorrendo tra le finaliste di Miss Italia nel 2007. Nel 2017 è stata vittima dell'aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato Edison Tavares - condannato dalla Cassazione a 15 anni e 5 mesi di carcere - episodio che ha segnato in modo indelebile la sua vita. La forza e il coraggio con cui ha affrontato decine di interventi chirurgici e la tenacia profusa al fine di ottenere giustizia ha reso Gessica Notaro simbolo delle donne vittime di violenza che sanno riemergere sempre, anche grazie all'amore.