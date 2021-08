Gianluca Mech, il segreto per restare in forma d'estate: "Mangiare più cibo crudo"

Un premio che coniuga cibo e cinema. A riceverlo a Marateale - rassegna cinematografica che si è svolta a Maratea dal 27 al 31 luglio - è stato Gianluca Mech, imprenditore e volto televisivo, inventore della dieta Tisanoreica: "Ho cominciato dai product placement e sono andato avanti con dei camei, interpretando me stesso, ora faccio anche dei piccoli ruoli".

Ai microfoni di Today Mech ha parlato anche del programma 'L'ingrediente perfetto', che dal 14 settembre torna su La7 ma con una nuova compagna di viaggio al posto di Roberta Capua: "Insieme a me ci sarà Maria Grazia Cucinotta". E non poteva non darci qualche consiglio su come restare in forma d'estate: "Cercare di mangiare un po' più di cibo crudo e meno cibo cotto, perché per digerire il cibo crudo servono più calorie. Ci sentiamo pieni ma abbiamo mangiato meno. Un piccolo trucchetto".