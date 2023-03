Giorgia Meloni: "L'ideologia gender andrà a discapito delle donne"

"Oggi si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna oppure uomo al di là di qualsiasi percorso, chirurgico, farmacologico e anche amministrativo. Maschile e femminile sono radicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle donne? Credo proprio di sì". Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna. "Oggi per essere donna - aggiunge la premier - si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l'essenza, la differenza. Le donne sono le prime vittime dell'ideologia gender. La pensano così anche molte femministe".

"L'ideologia gender non esiste". La replica delle femministe

Immediata la replica di Non una di Meno, associazione femminista contro la violenza di genere. "Noi pensiamo che non esista l'ideologia gender", dichiarano le attiviste ad Ansa. "È una invenzione. La differenza tra il genere e il sesso è ben nota, mentre la teoria gender è un'invenzione strumentale. In opposizione a questa invenzione, c'è una realtà concreta di persone che hanno identità di genere di vario tipo. Questa cosa esiste ed è una realtà. Una identità di genere che va anche oltre il binarismo uomo-donna imperante. Queste persone si riconoscono in altri generi, si riconoscono in un genere che non corrisponde alla propria identità sessuale e in questa scelta si autodeterminano".

Partito gay: "Meloni vuole cancellare il 15% degli italiani"

A rispondere a Meloni è anche Alessandro Zan, politico Pd e attivista, promotore dell'omonima legge contro l'omotransfobia. "Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie", replica "non di una fantomatica 'ideologia gender', fake che lei ha inventato. Vittime sono le oltre 20mila esodate di opzione donna, vittima è chi non può accedere all'aborto nelle regioni di destra. Basta bugie". Polemiche anche da parte di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale: "Le dichiarazioni del Premier Meloni, contro le donne trans, i genitori Lgbt+, ed una presunta ideologia gender non sono accettabili. Il presidente del Consiglio dovrebbe rappresentare tutti gli italiani, invece lei si ostina a rappresentare solo una parte, volendo cosi cancellare la nostra comunità che rappresenta il 15% degli italiani. Con questo Governo risulta ancora più importante il lavoro che come Partito Gay Lgbt+ stiamo facendo, per tutelare la nostra comunità e non solo. Il fatto che queste dichiarazioni siano fatte in prossimità dell'8 marzo sono un vero e proprio schiaffo a tutte le donne, i diritti vanno estesi e non ristretti".