Giulia Cecchettin, lo sfogo da Simona Ventura a Fiorella Mannoia: "Non è più tollerabile"

Dopo giorni di ricerche senza sosta, Giulia Cecchettin è stata trovata senza vita nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il cadavere della 22enne - scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta - è stato rinvenuto questa mattina in un canalone.

La notizia lascia sgomenta l'Italia intera e riporta prepotentemente l'attenzione su quella che ormai è un'evidente emergenza nazionale. La reazione dell'opinione pubblica è di profonda tristezza, ma anche tanta rabbia per quanto accaduto. L'ennesimo femminicidio. Dura la reazione di molti personaggi noti, soprattutto donne. "Leggo solo ora quello che non avremmo mai voluto leggere. Non è più tollerabile" tuona su X Noemi, aggiungendo: "Il femminicidio e la violenza sulle donne sono delle emergenze nazionali e devono essere affrontate come tali. Basta". Un messaggio di cordoglio arriva anche da parte di Fiorella Mannoia: "Stavo cercando le parole giuste ma non le trovo, lo scoramento è troppo forte, non so più che cosa dire. Povera ragazza e povera famiglia".

Sui social anche lo sfogo di Michela Giraud: "E chiaramente tutto questo accade da anni nell'indifferenza più totale". Le fa eco Stefania Orlando: "Se solo si insegnasse il rispetto di genere sin dall'asilo, forse potremmo sperare di non vivere più queste tragedie. Giulia mi dispiace così tanto". Simona Ventura, affranta, scrive direttamente a Giulia: "Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più - si legge ancora nel post della conduttrice, che ha condiviso alcune foto della ragazza - Le risposte cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia".

