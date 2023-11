Giulia Cecchettin, l'addio della sorella: "È stato il vostro bravo ragazzo"

La notizia del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin ha gettato nella disperazione la famiglia della 22enne, che fino a questa mattina sperava di riabbracciarla. Giulia è morta, uccisa dall'ex fidanzato, inchiodato da alcune telecamere che lo hanno ripreso mentre l'aggrediva più volte, per poi caricarla sanguinante sulla Punto nera con cui ha fatto perdere le loro tracce.

Elena Cecchettin ha più volte raccontato in questi giorni, davanti alle telecamere, l'ossessione di Filippo Turetta per sua sorella, soprattutto dopo che lei aveva deciso di lasciarlo. Si è parlato spesso di lui, definito un "bravo ragazzo" dalla famiglia e da tanti conoscenti, descritto come un giovane innamorato, tutt'al più fragile per la fine di quella storia d'amore che per lui significava tanto. Si è provato a comprendere, in alcuni casi si è addirittura quasi difeso. "È stato il vostro bravo ragazzo" si legge tra le storie Instagram di Elena, che rilancia alcuni post trovati sui social. E ancora: "Prevedibile dalla descrizione di quel bravo ragazzo, troppo bravo: non farebbe male neanche a una mosca. Certo, a una mosca no. Ma a una donna, beh, quella è tutta un'altra questione".

"Per te bruceremo tutto" scrive ancora Elena, sfogando tutta la sua rabbia per la terribile uccisione della sorella, e poi: "La mia tristezza è sepolta insieme alle sorelle uccise. Non mi resta che rabbia". Il suo non è soltanto uno sfogo ma anche un appello affinché le cose inizino davvero a cambiare per le donne, ancora vittime di una società patriarcale. "Rest in power. I love you", questo l'ultimo saluto per sua sorella Giulia, accanto a una foto in cui sono insieme, felici.

