Alla scuola materna arriva il grembiule giallo per la parità di genere

Il grembiule giallo per bambini e bambine così da favorire la parità di genere. E’ quanto consigliato in una circolare dal dirigente dell’Istituto comprensivo Salutati - Cavalcanti per la scuola materna di Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, per il prossimo anno scolastico. Il giallo sarà l’unico colore consentito nella scuola dell'infanzia per l'anno successivo (2023/2024).



Per la scuola primaria resta il colore attuale del grembiule con la precisazione che non è prescritta alcuna lunghezza, soprattutto se questa debba differenziare le bambine e i bambini.

A tal proposito l'Istituto pistoiese ritiene utile spiegare le motivazioni che hanno comportato questa scelta: