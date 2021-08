Anche Julia Roberts sfoggia la ricrescita: è il Grey Blending, moda di lasciare i capelli bianchi

La diva hollywoodiana immortalata in una passeggiata a New York insieme al marito Danny Moder

Si chiama Grey Blending ed è la moda di lasciare ben visibile la ricrescita. E' l'ultima tendenza sfoggiata dalle celebrities internazionali (comprese Letizia Di Spagna, Carolina di Monaco e Sarah Jessica Parker), ultima Julia Roberts, che in queste settimane è stata immortalata con i capelli bianchi al fianco del marito Denny Moder in occasione di una romantica passeggiata per New York.

Nell'era del body positive, ovvero la "normalizzazione" di quelli che i canoni estetici imperanti finora consideravano difetti, l'ultima usanza è proprio quella che riguarda la ricrescita. A 53 anni compiuti, Julia ha deciso di lasciare alcune ciocche bianche sulle tempie, schiarendo il resto della chioma in una tonalità più chiara del solito ed orientandosi così verso l'ormai immancabile Grey Blending, tecnica che permette così di abbandonare progressivamente la schiavitù della tinta. Al suo fianco, l'affascinante marito Danny, cameraman suo coetaneo a cui è legata da ormai vent'anni, anch'esso irresistibilmente sale e pepe.