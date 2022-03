Lilli Gruber: "Nella crisi Ucraina Angela Merkel avrebbe potuto fare la differenza"

La diplomazia è donna. Non ha dubbi Lilli Gruber, che intervistata per il settimanale Oggi in occasione dell'8 marzo afferma: "La donna in genere ha un'idea meno muscolare dei problemi. Non che sia debole, ma forse è più portata a insistere fino all'ultimo sulla diplomazia". La giornalista fa un bilancio del ruolo delle donne, anche in tempi di guerra: "Questa guerra arriva in un momento difficilissimo. Ma che sia la pandemia, l'emergenza climatica o la guerra in Ucraina vinceremo solo se donne e uomini saranno in trincea insieme".

Nell'intervista, Lilli Gruber parla anche del peso diplomatico che Angela Merkel, cancelliera tedesca tra il 2005 e il 2021, avrebbe potuto avere nel dialogo con Putin: "Aveva un grande peso e conosceva l'Est europeo. C'era cresciuta dentro. L'aveva visto cambiare e aveva contribuito a cambiarlo. Poteva parlare con Putin in russo. Faccia a faccia. Non è un dettaglio da poco". La sua presenza, secondo la conduttrice di Ottoemezzo, sarebbe stata fondamentale.